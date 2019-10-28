华为2018年申请专利数量世界第一，专利质量不及高通、英特尔

IT之家10月28日消息 据asiannikkei消息，2018年华为申请专利数量世界第一，该公司去年总共提交了5405份专利申请，是排在第二三名的三菱电机(Mitsubishi Electric)和英特尔(Intel)的两倍。

不过，总部位于东京的研究公司Patent Result经过对2018年专利申请量排名前几位的专利质量进行分析后得出结论，华为提交的专利中只有21%是“高质量创新”，相比之下，排名第三和第四的英特尔和高通分别拥有32%和44%的“高质量创新”专利。

除此之外，Patent Result还表示北美人才对华为申请高质量创新专利方面的贡献度相当高，Patent Result称，华为最优秀的30名工程师中有17名来外国公司，其中大部分来自北美。Patent Result的研究结果显示，从摩托罗拉和其他IT公司挖过来的人才正在“推动”华为的创新研发。

Patent Result的研究结果还表明，华为在大举收购专利。据悉，华为从外国公司购买了约500项专利，其中250项来自美国公司，这些专利的收购对华为的专利组合产生了重要影响，因为这些组合专利占据了华为近67%的“高质量”专利。研究还指出，IBM和雅虎分别向华为出售了40项和37项专利。

需要说明的是，不仅仅是华为，科技公司在加强专利组合方面通常都很积极，在2018年美国授予的专利数量TOP榜单上，三星排名第二，苹果排在第11位，华为排在第19位。