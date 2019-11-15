Ovum：目前5G定价方式没有太大不同，但仍需保持简单

11月15日消息 来自Ovum的最新研究报告显称，5G运营商在制定消费者服务套餐价格的方式上并没有太大不同。

大多数运营商仍然按照数据流量的多少进行定价——截至2019年第三季度，有11家运营商提供了不同流量的套餐计划。5G套餐中的这些数据流量额度要大得多。例如，如果用户购买了一款捆绑套餐计划的5G手机，那么他们享受的套餐服务会拥有更大的流量包（价格更昂贵）。依据速度不同进行定价也不是新鲜事，但是速度已经提高到最高1Gbps的峰值下载速率。

同时，一些运营商推出了两种定价模式。其中一个混合模式的例子是，电信运营商提供了基于不同速度层级的套餐服务，其中既有无限量数据套餐，也有针对那些不需要无限量数据的用户推出的不同流量的套餐计划。

一些运营商没有为5G推出新的套餐计划（也即"do nothing"类别），还有一些运营商将服务差别（而非流量多少）作为其主要策略。Ovum将差异化策略评为最佳创新性策略，因为追加销售杠杆（包含丰富的5G服务）是至关重要的。

▲普通的不同大小的流量定价是最常用的5G定价方式。注：气泡大小=运营商数量。

资料来源：Ovum 5G消费者宽带定价：2019年第三季度追踪。

这些5G定价策略存在巨大差异：

• 一些运营商推出了5G纯SIM卡套餐，另一些运营商则倾向于在5G手机中捆绑套餐计划。还有一些运营商这两种模式都采用了。

• 一些运营商将这些新推出的套餐称为“5G套餐计划”，另一些运营商只允许在某些套餐计划中使用5G，但却并未将其称为5G套餐。

• 一些运营商称其5G服务向所有用户开发，但大多数运营商推出的套餐计划仅针对部分用户（例如最快的速度层级）。

• 一些运营商推出了针对性的5G服务，例如，针对学生、老人或年轻人的套餐计划。

• 一些运营商推出了大小不等的数据流量包套餐，但是一些运营商则将推出的套餐流量限制在较大量的等级范围（如100GB、200GB、500GB和2TB）。

Ovum宽带和多重服务研究负责人Nicole McCormick表示，最重要的是，两条黄金定价规则仍然存在——保持简单，并考虑到追加销售。Ovum在消费者对于定价易于理解方面已经看到一些典型的失败案例。例如，一家运营商在市场上拥有5G品牌的套餐计划，但是细则显示，直到2020年中，用户可以免费享受5G服务。那么这之后会发生什么呢？对于不同的终端设备制定不同的定价/套餐只会造成混淆，并且网速也需要说明。普通消费者是否清楚2Mbps和10Mbps移动套餐计划之间的区别呢？Nicole McCormick对此表示怀疑。

追加销售选择必须透明且易于理解。向消费者推销5G套餐计划要比仅在所有的套餐计划中提供5G更容易些。差异化最终将会出现在5G支持的服务形式中，但是由于VR和AR等服务的不成熟，导致目前这种差异化非常稀缺。最后，Ovum表示，适度的5G溢价是有必要存在的，毕竟5G网络投资必须以某种方式获得回报。