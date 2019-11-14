vivo S5正式发布：主打美颜自拍，售价2698元起

IT之家11月14日消息 今晚vivo在杭州正式发布了vivo S5新机，主打美颜自拍，售价2698起。

外观方面，vivo S5正面采用超小孔Oled高清显示屏，孔径大小仅为2.98mm，屏占比达91.38%，局部峰值亮度1200nit，并且通过了德国莱茵的认证。S5的屏幕大小为20:9比例的6.44英寸，支持屏幕指纹，指纹模组感应区域扩大为2倍，动态范围提升30%，官方称解锁速度快达0.38s，屏幕还支持类DC调光的Dimlayer蒙版算法，能够抑制闪屏。

vivo S5系列后置摄像头采用独具设计感的钻石表面的菱形造型刨切面，巧妙的与手机背面外观融合，后置四颗摄像头有致的排列在菱形设计中，官方命名为菱感四摄，手机提供三种配色：冰岛恋歌、幻影蓝、星眸黑。

性能方面，vivo S5搭载高通骁龙712处理器，辅以8+128GB存储组合，内置4100mAh电池，支持22.5W vivo Flash Charge闪充。

拍照方面，vivo S5菱感四摄包含：4800万像素的超清主摄+800万像素的超广角摄像头+200万像素的微距摄像头+500万像素的景深摄像头，该机前置3200万高清摄像头，内置“五重超质感美颜”算法体系，通过算法学习上万张自拍图中的肤色，得出理想的肤色值，“智慧美型”根据你的脸型特点进行细微雕琢，手机还内置代言人蔡徐坤专属滤镜。

其它方面，vivo S5内置Jovi智慧管家，能提供肤质检测、电话秘书、AI翻译机等功能。支持Multi Turbo性能优化技术，相比上一代前台响应速度提升30%，游戏抗丢帧率提升78%。

售价方面，vivo S5手机8+128GB版售价2698元，8+256GB版本售价2998元，现在开启预定，11月22日正式开售。

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