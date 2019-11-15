马云一天跑三个非洲国家，鼓励年轻创业者：你们是英雄

11月15日上午消息，11月14日，马云接连出现在非洲的尼日利亚、多哥和加纳，和当地年轻人交流，为非洲创业者出主意。

14日上午，马云先在尼日利亚出席了当地的数字经济峰会，与创业者交流。这份邀请，来自尼日利亚副总统奥新巴乔，他在随后与马云的见面中说，尼日利亚年轻人在数字经济上非常活跃，“马云的来访让他觉得非常自豪。”马云表示，将推动数字经济在非洲的普惠发展。

几个小时后，马云飞到了西非国家多哥，在多哥总统的陪同下跟来自非洲法语国家的几十名创业者围坐对话。

图/马云与非洲法语国家创业者交流

多哥总统福雷雄心勃勃，希望发展数字经济，培养年轻企业家。去年9月福雷来中国参加中非峰会，特意绕道阿里巴巴请马云“支招”。这次马云到多哥跟当地创业者交流，也是应福雷的邀请。

14日下午，福雷亲自到机场接上马云，直奔洛美宫参观，20多位来自多哥和其他非洲法语国家的创业者也已等候多时。

图/多哥总统福雷邀请马云参观洛美宫

马云对现场的青年企业家说，“看到你们，就像看到20年前的我自己。”他用自己的经历鼓励年轻创业者，“我尝试前往硅谷融资，一次又一次碰壁，因为没有人相信中国的互联网会发展，没有人相信中国，因为我们没有信用卡，没有物流。但正因为这样，才有我们这些创业者的机会。如果中国什么都有，还要我们干什么？”

图/来自非洲法语国家的年轻创业者

在他眼里，同处处担心的欧洲不同，非洲充满希望，因为“非洲什么都不担心，只想要未来。政府应该确保让创业的年轻人成为英雄，因为他们就是英雄。”

马云在尼日利亚和多哥被问到最多的问题，是非洲可以怎么学习中国。他分享了在非洲建立4个“e”的建议：首先是赋能并支持创业者e-Entrepreneur；其次是互联网基础设施e-Infrastructure，让所有人都能接入互联网，都能用上手机，随处买、随处卖，随处付，随处送；再次是电子政府e-Government，这可以让政府透明而高效。最后最重要的是教育e-Education。

在结束同总统福雷的会谈后，马云出发赶往加纳，马云非洲青年创业基金首批选拔出的10名创业者，将在加纳接受马云等评委的挑战。