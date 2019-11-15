来了！三星Galaxy Note 10/Note10+ 5G开启oneUI 2.0内测

IT之家11月15日消息 据IT之家网友分享，三星Galaxy Note 10与Galaxy Note10+ 5G现已开启oneUI 2.0内测。oneUI 2.0对黑暗模式、图标和颜色、动画效果、全屏手势等多个方面进行了调整。
oneUI 2.0更新内容：
黑暗模式
增强图像、文本和颜色调整功能，适用于白天和夜间环境。
启用黑暗模式时，壁纸、小组件和闹钟会变暗。
图标和颜色
应用程序图标和系统颜色更清晰。
改进了标题和按钮的布局，避免浪费屏幕空间。
动画效果更流畅
触摸操作有趣，动画效果更强。
全屏手势
添加了全新导航手势。
精细交互
只需稍微移动手指，即可在宽大屏幕上轻松导航。
使用突出显示的按钮轻松关注重要内容。
单手模式
进入单手模式的新方法：双击主屏幕键或在屏幕底部的中央向下滑动。
进入【设置】>【高级功能】>【单手模式】。
辅助功能
改进了大型文本的高对比度键盘和布局。
收听实时语音并将其显示为文本。
优化存在壁纸时的文字阅读效果
One Ul会根据下图中的明暗区域和颜色对比度自动调整字体颜色，即使存在壁纸，也能让您轻松看清文字。
生物识别
添加了用于在屏幕关闭时显示指纹图标的选项。您可以选择在每次点击时显示它，或让其在显示息屏提醒时保持可见。
设备维护
电池使用情况图表现在提供更详细的信息。
为无线共享充电添加了电池限制设置和其他增强功能。
数字健康
设置目标来控制手机使用情况。
使用专注模式来避免手机产生的干扰。
相机
添加了编辑显示在屏幕底部的模式的功能。
提供了“更多”选项卡，方便从预览画面快速访问隐藏模式。
改进了布局，让您可以集中精力拍摄照片，不受设置的影响。
浏览器
自定义快捷菜单，方便立即访问最常用的功能。
从应用栏获取更多信息。
使用视频助手增强网络视频的观看体验。
从三星应用商店安装插件以便获取更多功能。
三星通讯录
通讯录增加了回收站功能。删除的联系人会在回收站中保留15天，而后才会被永久删除。
联系人高级搜索使用BixbySeach引擎
增强二维码功能（增加扫描功能）
日历
无需创建事件，即可将贴纸添加到某个日期。
铃声可用于事件提醒。
提醒
更多选项可用于重复提醒。
为特定时间段设置基于位置的提醒。
与家人和其他分享群组共享提醒。
为特定日期设置提醒，但不会发出提示。
我的文件
创建了回收站功能，以便误删内容时还原文件。
增加了更多筛选条件，方便搜索时快速找到所需内容。
现在支持同时将多个文件和文件夹复制或移动到不同目标。
计算器
单位转换器添加了速度和时间单位。
使用提示
增加了使用提示，帮助您充分利用Galaxy设备。
预置QQ音乐应用
支持CMCC即时消息功能