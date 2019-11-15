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来了！三星Galaxy Note 10/Note10+ 5G开启oneUI 2.0内测

2019-11-15 12:54:04来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家11月15日消息 据IT之家网友分享，三星Galaxy Note 10与Galaxy Note10+ 5G现已开启oneUI 2.0内测。oneUI 2.0对黑暗模式、图标和颜色、动画效果、全屏手势等多个方面进行了调整。

oneUI 2.0更新内容：

黑暗模式

  • 增强图像、文本和颜色调整功能，适用于白天和夜间环境。

  • 启用黑暗模式时，壁纸、小组件和闹钟会变暗。

图标和颜色

  • 应用程序图标和系统颜色更清晰。

  • 改进了标题和按钮的布局，避免浪费屏幕空间。

动画效果更流畅

  • 触摸操作有趣，动画效果更强。

全屏手势

  • 添加了全新导航手势。

精细交互

  • 只需稍微移动手指，即可在宽大屏幕上轻松导航。

  • 使用突出显示的按钮轻松关注重要内容。

单手模式

  • 进入单手模式的新方法：双击主屏幕键或在屏幕底部的中央向下滑动。

  • 进入【设置】>【高级功能】>【单手模式】。

辅助功能

  • 改进了大型文本的高对比度键盘和布局。

  • 收听实时语音并将其显示为文本。

优化存在壁纸时的文字阅读效果

  • One Ul会根据下图中的明暗区域和颜色对比度自动调整字体颜色，即使存在壁纸，也能让您轻松看清文字。

生物识别

  • 添加了用于在屏幕关闭时显示指纹图标的选项。您可以选择在每次点击时显示它，或让其在显示息屏提醒时保持可见。

设备维护

  • 电池使用情况图表现在提供更详细的信息。

  • 为无线共享充电添加了电池限制设置和其他增强功能。

数字健康

  • 设置目标来控制手机使用情况。

  • 使用专注模式来避免手机产生的干扰。

相机

  • 添加了编辑显示在屏幕底部的模式的功能。

  • 提供了“更多”选项卡，方便从预览画面快速访问隐藏模式。

  • 改进了布局，让您可以集中精力拍摄照片，不受设置的影响。

浏览器

  • 自定义快捷菜单，方便立即访问最常用的功能。

  • 从应用栏获取更多信息。

  • 使用视频助手增强网络视频的观看体验。

  • 从三星应用商店安装插件以便获取更多功能。

三星通讯录

  • 通讯录增加了回收站功能。删除的联系人会在回收站中保留15天，而后才会被永久删除。

  • 联系人高级搜索使用BixbySeach引擎

  • 增强二维码功能（增加扫描功能）

日历

  • 无需创建事件，即可将贴纸添加到某个日期。

  • 铃声可用于事件提醒。

提醒

  • 更多选项可用于重复提醒。

  • 为特定时间段设置基于位置的提醒。

  • 与家人和其他分享群组共享提醒。

  • 为特定日期设置提醒，但不会发出提示。

我的文件

  • 创建了回收站功能，以便误删内容时还原文件。

  • 增加了更多筛选条件，方便搜索时快速找到所需内容。

  • 现在支持同时将多个文件和文件夹复制或移动到不同目标。

计算器

  • 单位转换器添加了速度和时间单位。

使用提示

  • 增加了使用提示，帮助您充分利用Galaxy设备。

  • 预置QQ音乐应用

  • 支持CMCC即时消息功能

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关键词：三星OneUI

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