华为荣耀14款机型升级EMUI10正式版/公测版

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IT之家11月15日消息 据花粉俱乐部的最新消息，华为及荣耀14款机型分别开启EMUI10正式版升级和公测版升级。
其中华为Mate 20、Mate 20 Pro、Mate 20 RS保时捷设计、Mate 20 X(4G)、荣耀20、荣耀20 PRO、荣耀V20、荣耀Magic2迎来EMUI10正式版升级。
华为Mate 10、Mate 10 Pro、Mate 10保时捷设计、Mate RS保时捷设计、P20、P20 Pro迎来公测版升级。
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