云日历安卓版1.02更新：工具小部件+大量改进和修正

上周的今天，11月8日，软媒对外正式发布了有着8岁年龄的日历产品新版本——“云日历”1.0正式版，从魔方小助手到软媒时间，再到云日历，我们的目标很明确——做一款真正的围绕时间线的效率工具。

云日历目前版本非常早期，属于我们日历软件三步走阶段中的第一步，即在2019年年底前，完成日历功能的基础部分，随后开始第二步、第三步的征途。上次有人问为什么做这么个小东西，但请相信，时至今日，软媒的各个新项目规划，只会比IT之家项目更宏大，我们将努力制造打造全民化的明星产品。

云日历今天发布安卓版本的1.02，虽然是蓝图中的第一阶段产品，但目前云日历已经有着三大痛点：

集成海量的功能订阅，海量的小组件/小部件 —— iOS版已经集成7个负一屏小组件，我们在商店内同类产品的调查，全球范围内iOS日历软件的小组件都还没发现有比我们更多的，当然，下周之后，我们更会遥遥领先，又一个、一个、一批小组件会接踵而来。iPadOS版也将在下周开始同步适配客户端和小组件，安卓版在今天开始加入工具小部件，接下来还有至少20个……

跨越所有常见设备的云端数据全同步 —— 现已支持 iOS/安卓/Windows/macOS，接下来按照时间顺序，将陆续支持 iPadOS（11月底前）、Linux（12月份）、Wear OS（具体时间待定）……

永久免费、纯净、无广告 —— 是的，永无广告，不接开屏广告，不做界面内任何广告位摆放，也永远恪守软媒创造正向价值的原则，不泄漏隐私，不作恶，不滥用权限。当然，之前有朋友担心没广告能撑下去多久，这点还请放心，我们会有自己的商业模式，例如高级功能的付费开通等，请大家放一万个心。

今天云日历安卓版1.02正式版发布，首先，新增了第一个“工具”小部件，当然，接下来的版本会有海量小部件；第二，1.02 根据大家在1.0里面的反馈，做了大量的界面、功能改进和问题修正，我这儿给罗列下更新历史——

云日历安卓版1.02更新历史 - 2019年11月15日：

新增：功能 - “工具”桌面小部件，海量桌面小部件即将降临

改进：功能 - 备注支持识别链接，可点击

改进：数据 - “限行城市”增加河南郑州、湖北武汉、陕西西安

改进：界面 - 首页默认月历视图上醒目颜色标注周六周日

改进：界面 - 调整节假日的标注颜色

改进：界面 - 首页默认月历视图显示节假日简称全部（不再有恼人的省略号）

改进：界面 - 推行某节日前的年份不显示此节日

修正：功能 - 未登录时待办无法标记完成

修正：功能 - 默认订阅无法取消

修正：功能 - 日程修改日期，日历未正确刷新

修正：功能 - 农历生日遇到有闰月年份解析出错问题

修正：稳定性 - 清理缓存出现闪退的问题

修正：界面 - 摩羯座错误写成魔蝎座

云日历下载：

点击或扫描上方二维码或点这里下载（自动识别各平台）。

版本：iOS/watchOS/watchOS、安卓、Windows、macOS。

云日历官网：https://mytime.ruanmei.com/

下面这张图，恳请大家在微信/QQ/钉钉/微博等社交软件中分享给朋友！帮助软媒推荐这款纯净没有广告的好工具给大家！

一、云日历更新历史：

安卓版1.02正式版：2019年11月15日

二、关于云日历



云日历，把握时间。

日程、天气、星座、黄历、农历、万年历、节假日、历史上的今天、世界时钟、吉凶、运势、限行日历、福彩体彩……以上目之所及，只是开始，即将掀开更宏伟的一幕。一切，都不会那么简单，一切，都力求简单。

云日历全平台产品，所有设备数据全部云同步，现已全面支持安卓、iOS/iPadOS/watchOS版本、Windows原生版、macOS，即将在2019年12月份支持Linux系统。

三、云日历部分界面截图

▲ 化繁就简，平淡不平凡

▲ 日程管理，用过，对比过，便深知强大

▲ 以上目之所及，仅是开始

▲ 登录账户，开启多设备同步

四、下载信息



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版本：iOS/watchOS、安卓、Windows、macOS。

云日历官网：https://mytime.ruanmei.com/

更多软媒产品：https://www.ruanmei.com/

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