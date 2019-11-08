云日历，1.0，全平台，软媒制造，翩然而至。

2011年11月8日，整的不能再整的8年前，软媒推出了【魔方小助手】1.0 beta1，在那个月的30日，魔方小助手 1.0 beta2 随着魔方 3.01 第一次对外露面（当时的发布文章点这里）。



在当时，那是个极其新鲜的软件，它没有占用额外的空间，增强了Windows系统任务栏右下角的时间区，在那里，它不再只是单调的显示日期时间，而是加入了各种可能。

我当时说了几句话：“增强时间为农历？万年历？黄历？天气？闹钟？星座？还有更凶猛的……总之，这个小家伙会远比你看到的厉害的多。”

2011年11月8日对外公开的第一个版本，如下图：

5个月后的2012年4月21日，魔方小助手迎来了它的 2.0 版本，全新的界面，全新的动态炫酷场景，随着天气的变化，大家看到的是不同的动态背景，很是不同。这种设计，在后来的很多手机客户端App里面被使用到。如下图：

再后来，到了2014年9月，随着魔方6.0的发布，它和其他兄弟伙伴一起，被冠以软媒之名，改称软媒时间。当时的酷点也被改为了软媒桌面。但没有杀毒功能的魔方，在那个时候，基本已经走到了接近最后的关头，一夜之间被暗杀大半，这家搞完那家再搞，黑暗的中国桌面软件江湖，一直到今天都没有一丝好转。唯独，那些年做软件的同行者们，几乎只剩下了巨头。

乔布斯的伟大贡献，不仅仅是移动时代的开启，同样伟大的还有App Store的引入带来的全新生态。没有流氓杀软，苹果iOS系统环境干净的像一张白纸。而同时代晚些诞生的Android/安卓系统，直到今天形成了大品牌寡头垄断的情况下，才告别了那种流氓App的横行和胡搞一气。

于是乎，悲愤，无奈，看开，往前走，软媒停止了自己的PC端软件业务。一个月，半年，一年，两年，三年……

每每产品部门开会，都有几次实在克制不住的去谈，我们还有魔方7.0没做，我们还有旗鱼的全平台，我们还有更适合Windows 10的酷点……更还有刺客本人压抑了5年时间想要去做好的日历软件。

国破山河在，体内热血存。

就这样，软媒在今天，重启了我们的软件产品业务，不变的依然是爱软件的那颗心，变的是跟随着时代，我们把日历产品，从单一的PC Windows端，覆盖到了 macOS、iOS/iPadOS/watchOS、Android/安卓。

今天的产品，那个魔方小助手，那个软媒时间，我们赋名于“云日历”，再度前行。

云日历，把握时间。

日程、天气、星座、黄历、万年历、节假日、历史上的今天、世界时钟、运势、限行日历、福彩体彩……以上目之所及，只是开始，即将掀开更宏伟的一幕。一切，都不会那么简单，一切，都力求简单。

云日历是全平台产品，第一个正式版即全面支持安卓、iOS/iPadOS/watchOS版本、Windows原生版、macOS。

云日历下载：

点击或扫描上方二维码或点这里下载（自动识别各平台）。

版本：iOS/watchOS/watchOS、安卓、Windows、macOS。

云日历官网：https://mytime.ruanmei.com/

一、云日历更新历史：

版本：1.0正式版 - 2019年11月8日

二、关于云日历



云日历，把握时间。

日程、天气、星座、黄历、万年历、节假日、历史上的今天、世界时钟、运势、限行日历、福彩体彩……以上目之所及，只是开始，即将掀开更宏伟的一幕。一切，都不会那么简单，一切，都力求简单。

云日历是全平台产品，第一个正式版即全面支持安卓、iOS/iPadOS/watchOS版本、Windows原生版、macOS。

三、云日历部分界面截图

▲ 化繁就简，平淡不平凡

▲ 日程管理，用过，对比过，便深知强大

▲ 以上目之所及，仅是开始

▲ iPhone/iPad 的负一屏，强大的小组件

▲ 强大的 iOS/iPadOS 小组件，你还要哪些？告诉我们！

四、下载信息



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