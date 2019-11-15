中国移动：明年底5G手机将低于1500元

11月15日下午消息，在今日中国移动召开的5G泛智能终端渠道生态合作峰会上，中国移动发布2020年终端产品规划及5G产品白皮书。期间，中国移动“5G终端先行者产业联盟”发布了多款5G商用终端。

会上，中国移动发布2020年终端产品规划。中国移动称，面对5G带来的新变革，将借助用户市场规模、网络覆盖能力和品牌服务能力三大优势，坚持“三多一新”(多模式频段、多终端形态、多用户选择和新产业生态)5G终端策略，构建生态合作，提升终端成熟度。

5G规模方面，预计2020年手机、行业终端均超百款，手机市场规模将超1.5亿部。5G终端市场节奏方面，2020年上半年将处于市场导入期，随着多芯片厂商推出多价位产品，终端厂商推出中低价位段产品，市场规模持续扩大，下半年产业将进入规模发展期。预计年底手机产品价位下探至1000-1500元，市场将以5G手机为主。

期间，中国移动“5G终端先行者产业联盟”发布了手机、AR/VR、芯片、模组、CPE五大品类47款5G商用终端。本次发布的5G终端将于今年年底至2020年上半年陆续上市，满足5G商用消费及垂直行业需求。

同时，中国移动发布《中国移动5G商用手机产品白皮书》、《中国移动5G商用泛智能终端产品白皮书》，明确了5G终端产品要求：2020年1月1日起支持NSA和SA双模，同时支持2.6GHz、3.5GHz、4.9GHz频段；提升5G终端上下行能力，推进超级上行能力；倡议在5G手机上提供5G特色业务入口，加快现有应用向5G应用演进。