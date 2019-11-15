中国移动赵大春：视频彩铃用户已超5000万

11月15日午间消息，在今日的中国移动全球合作伙伴大会上，中国移动副总裁赵大春发表主题演讲。

赵大春表示，今年来，中国移动面向5G时代进一步明确了四大市场：C（个人市场）、H（家庭市场）、B（政企市场）、N（新兴市场）。

个人市场方面，中国移动推出了五个方面的新应用：新看法（4K直播、VR视频）、新听法（视频彩铃，用户规模已超5000万）、新玩法（云游戏）、新拍法（AR互动）、新用法（卡号、短信、云盘等基础通信服务升级）。

家庭市场方面，中国移动家庭用户规模达到1.7亿，赵大春称中国移动已是全行业市场份额最高的家庭宽带运营商。

企业市场方面，中国移动今年在50多个城市开通超过5万个5G基站，明年将在超过340个城市实现5G商用。在此基础上，中国移动还将为行业客户提供5G“精品专网”服务，推出优享、专享、尊享三种专网模式，让企业客户享受专属的网络设计、专属的网络优化、专属的网络服务；此外，中国移动还正在打造100个5G应用场景，打造产业数字化示范应用。

新兴市场方面，主要包含四个方向：投资，目前已有超40个投资项目，超1800亿投资总额，设立300亿5G基金；内容，数字内容生态和多媒体技术生态；金融，金融、支付、电商三大板块；国际，国际传输带宽达到46T，PoP点达到167个，布局“7+N”全球数据中心。