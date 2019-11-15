内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

中国移动赵大春：视频彩铃用户已超5000万

2019-11-15 13:39:34来源：新浪科技作者：张俊责编：嗜橙评论：

11月15日午间消息，在今日的中国移动全球合作伙伴大会上，中国移动副总裁赵大春发表主题演讲。

赵大春表示，今年来，中国移动面向5G时代进一步明确了四大市场：C（个人市场）、H（家庭市场）、B（政企市场）、N（新兴市场）。

个人市场方面，中国移动推出了五个方面的新应用：新看法（4K直播、VR视频）、新听法（视频彩铃，用户规模已超5000万）、新玩法（云游戏）、新拍法（AR互动）、新用法（卡号、短信、云盘等基础通信服务升级）。

家庭市场方面，中国移动家庭用户规模达到1.7亿，赵大春称中国移动已是全行业市场份额最高的家庭宽带运营商。

企业市场方面，中国移动今年在50多个城市开通超过5万个5G基站，明年将在超过340个城市实现5G商用。在此基础上，中国移动还将为行业客户提供5G“精品专网”服务，推出优享、专享、尊享三种专网模式，让企业客户享受专属的网络设计、专属的网络优化、专属的网络服务；此外，中国移动还正在打造100个5G应用场景，打造产业数字化示范应用。

新兴市场方面，主要包含四个方向：投资，目前已有超40个投资项目，超1800亿投资总额，设立300亿5G基金；内容，数字内容生态和多媒体技术生态；金融，金融、支付、电商三大板块；国际，国际传输带宽达到46T，PoP点达到167个，布局“7+N”全球数据中心。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：中国移动5G视频彩铃

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有