上线健康类研究应用，苹果医疗野心不可小觑

对于那些迫切希望参与一项大型健康研究的人来说，时机已经到来：苹果的Research App现已上线。这款应用首次发布是在9月份，大约有三项新研究。其中一个关注女性健康，并对iPhone用户开放。第二个研究的是听力健康以及移动与心脏健康之间的关系，这两部分都需要Apple Watch参与。

这款新应用是苹果进军医疗保健领域的重大举措之一。该公司已经与美国心脏协会、世界卫生组织和美国国家卫生研究院进行了合作，更不用说哈佛大学公共卫生学院、布莱根妇女医院和密歇根大学等主要研究机构。研究人员毫不掩饰地表示，他们看到了通过苹果设备收集的所有数据了解人类健康的巨大机会。不过，与苹果过去做过的一次性研究不同，这款Research App允许苹果为各种组织同时进行多项研究。在这种情况下，这款新应用是苹果与医疗行业友好相处的关键途径，也有助于苹果更好地理解其设备作为医疗工具的意义。

当用户打开应用时，将会看到一份备忘录，说明了该应用中的所有研究都经过一个独立的伦理委员会的审查和批准。那么是时候谈谈隐私了。下面的内容会告诉用户，他们的数据不会被出售，只有他们可以选择加入什么研究，他们可以选择要共享什么数据。它还说，一个人可以在任何时候停止共享数据。然而，一旦你向研究提供了数据，你就不能收回了。不过，如果你碰巧改变了参与的想法，你可以在24小时内阻止你的数据被发送到研究中。此外，该应用将要求参与者每两年重新注册，只是为了确保他们仍然希望成为研究的一部分。

在隐私部分之后，苹果展示了前面提到的研究。目前只有三个。“女性健康研究”将持续至少10年（但有人告诉我，可能会持续几十年），并寻找月经周期与各种女性健康问题之间的可能相关性。这些数据包括骨质疏松症、子宫内膜异位症、更年期、子宫癌、乳腺癌，如果你同意的话，还包括心血管疾病。参与者必须记录她们的月经周期数据，并回答有关健康状况的定期调查。

与此同时，心脏和运动的研究需要一块Apple Watch。该设备将跟踪用户的活动水平，并定期向参与者询问有关健康状况的问题，比如“你上楼有困难吗？”或者“你坐了很久才站起来吗？”这项研究预计将持续五年，旨在发现慢性疾病的早期预警信号，如心房纤颤、心脏病和行动能力丧失等。

听力健康研究只有两年时间。这项研究可以借助Apple Watch，但也可以只用一部能够记录环境声音的iPhone就行了。苹果表示，Apple Watch完全不会窃听和对声音进行录制。相反，它将记录声音分贝水平。如果检测到高分贝的声音，该应用将向参与者提供一份问卷，调查他们听到的声音类型和时长。在这三项研究中，如果参与者的电子健康记录位于苹果整合的400个系统中，参与者可以选择将其纳入其中。

除了帮助研究人员更好地了解疾病和健康的机制外，这些研究还让苹果了解到，它如何才能为10多亿消费者生产出更理想的健康产品。

然而，该公司仍在准确定位其在消费者健康领域的角色。去年，美国食品和药物管理局（FDA）授权了Apple Watch的心电图和一项显示不规则心跳的功能。然而，作为一种医疗设备，FDA明确规定，这些功能不应被用作诊断工具，甚至不应被用作心房颤动等已知心脏问题患者的管理工具。

今年3月，苹果公布了一项历时8个月的研究结果，该研究测量了Apple Watch检测不规则心跳和监测房颤的能力。该研究结果已发表在同行评议的《New England Journal of Medicine》上。该研究证实，Apple Watch可以在以前未诊断的人群中筛查房颤，但不应取代医疗级的诊断工具。这项研究的研究人员现在正考虑Apple Watch检测其他类型不规则心跳的能力。他们还在考虑，一旦被诊断出患有心房纤颤，需要对手表进行哪些改进，才能让它更有能力帮助人们应对这种情况。

斯坦福大学的心脏电生理学家、智能手表研究项目的研究员Mintu Turakhia说：“这是我们在临床领域的工作，我们所有人都必须考虑这些东西适合哪里。”

在接下来的一系列研究中，iPhone和Apple Watch所涉及的探索目标要少得多。短期内，这些研究有能力证明苹果作为研究工具的能力。从长远来看，它们可能会帮助苹果巩固自己在健康行业的地位。