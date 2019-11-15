投行预测iPhone 11系列销售疲软，苹果股价下跌0.69%

北京时间11月15日消息，星期四美股涨跌不一，标普指数刷新记录，纳指微跌3.08点。截至收盘，道指跌1.63点，跌幅为0.01%，报收27781.96点；标普500指数涨2.59点，涨幅为0.08%，报收3096.63点；纳指跌3.08点，跌幅为0.04%，报收8479.02点。

▲罕见“卖出”评级打压苹果股价下跌

美国主要科技巨头多数上涨，脸书跌0.02%，亚马逊涨0.08%，苹果跌0.69%，NetFlix涨2.3%，Alphabet涨1.04%，微软涨0.51%。

中国主要科技股大多数下跌，网易跌1.81%，爱奇艺跌5.96%，拼多多跌0.89%，微博跌17.7%，腾讯音乐跌1.32%，阿里巴巴涨0.18%，京东涨0.6%，趣头条跌3.13%。

中概股股价

其他中概股多数下跌，其中上涨的公司包括：凤凰新媒体（涨10.53%），小赢科技（涨9.89%），唯品会（涨5.7%），触宝（涨4.88%），中芯国际（涨4.44%），华米（涨2.37%），优信（涨1.91%），乐居（涨1.13%），拍拍贷（涨1.02%），UT斯达康（涨1.01%），流利说（涨0.92%），百世（涨0.9%），达内科技（涨0.65%），瑞幸咖啡（涨0.37%），小牛电动（涨0.1%）。

与上一交易日持平的公司包括：易车网、如涵控股、正保教育、途牛。

下跌的公司包括：好未来（跌0.05%），云米（跌0.1%），畅游（跌0.1%），世纪互联（跌0.13%），乐信（跌0.24%），中通（跌0.27%），宝尊电商（跌0.37%），宜人贷（跌0.65%），新东方（跌0.78%），兰亭集势（跌0.9%），信而富（跌1.12%），斗鱼（跌1.23%），金融界（跌1.62%），陌陌（跌1.91%），500彩票网（跌2.0%），58同城（跌2.13%），趣店（跌2.31%），人人公司（跌2.33%），聚美优品（跌2.44%），欢聚时代（跌2.5%），哔哩哔哩（跌2.62%），寺库（跌2.67%），前程无忧（跌3.12%），搜房网（跌3.47%），无忧英语（跌3.66%），汽车之家（跌3.73%），搜狗（跌4.17%），携程网（跌4.43%），网易有道（跌5.28%），简普科技（跌5.38%），1药网（跌5.48%），搜狐（跌6.15%），猎豹移动（跌7.32%），虎牙（跌7.36%），蔚来（跌7.89%），品钛（跌13.09%），迅雷（跌18.59%），新浪（跌18.75%）。

▲营收减少、亏损扩大，打压迅雷股价大跌逾18%

发布第三季度财报后，今天常规交易中，迅雷股价遭遇大跌，下跌1.08美元，跌幅为18.59%，报收于4.73美元。盘中迅雷股价一度探底4.66美元。迅雷第三季度营收下跌8.3%至4380万美元，各项业务营收都低于上年同期。迅雷称，由于没有开展促销活动和传统上是直播服务淡季，云计算和其他服务营收减少至2090万美元；付费订阅服务营收下跌10%至1920万美元。迅雷因对一家虚拟现实技术公司的长期股权投资而减记1430万美元。2016年，迅雷曾领投虚拟现实头显厂商DeePoon和虚拟现实摄像头厂商Insta360。资产减记是造成迅雷净亏损2460万美元（合每美国存托股0.36美元）的主要原因。上年同期，迅雷净亏损为200万美元，合每股0.03美元。迅雷CEO陈磊在一份声明中表示，“尽管总营收不理想，但我们高兴地看到，在带宽增加以及技术进步带来的利用率提高的推动下，云计算业务营收在持续增长。”陈磊还表示，区块链技术成为一个有着良好前景的机遇，迅雷将抓住这一机遇。迅雷预计第四季度营收将介于4500万至5000万美元之间，如果能达到中位值，意味着迅雷营收将环比增长8.4%。

▲第四季度营收预期远低于华尔街，打压微博股价下跌17.7%

今天常规交易中，微博股价下跌9.34美元，跌幅为17.7%，报收于43.44美元。今天盘中，微博股价一度探底43美元。虽然微博盘前发布了业绩相当不错的财报，但对第四季度营收的预期远低于华尔街。第三季度微博营收增长2%至4.68亿美元，符合分析师预期。其中核心广告业务营收仅增长1%，增值服务营收增长9%，主要原因是2018年第四季度收购的一项视频直播服务。调整后利润增长3%，合每股0.77美元，高于分析师预期的0.73美元。微博预期第四季度营收约为4.89亿美元，比上年同期增长约1.5%。华尔街对微博第四季度营收预期为4.96亿美元。除非能达到预期范围上限，微博第四季度营收才能符合分析师预期。曾经迅猛的营收增速在大幅放缓，也拖累了微博股价。目前微博股价比2018年初的高点低68%，与3年前的股价基本相当。当营收增速放缓时，增长型公司股价通常会下跌，最近微博就属于这种情况。

美国/国外科技股

其他国外科技股涨跌互现，其中上涨的公司包括：惠普公司（涨3.07%），速汇金（涨2.34%），AMD（涨2.21%），Slack（涨1.83%），艺电（涨1.6%），PayPal（涨1.58%），GoPro（涨1.52%），Spotify（涨1.35%），美光科技（涨1.08%），特斯拉（涨0.94%），eBay（涨0.92%），动视暴雪（涨0.71%），英伟达（涨0.58%），戴尔科技（涨0.49%），Adobe（涨0.34%），Groupon（涨0.34%），Zynga（涨0.32%），Salesforce（涨0.28%），摩托罗拉系统（涨0.09%），SAP（涨0.08%），VMware（涨0.07%），iRobot（涨0.04%），高通（涨0.01%）。

下跌的公司包括：英特尔（跌0.14%），赛门铁克（跌0.2%），甲骨文（跌0.21%），IBM（跌0.36%），Twitter（跌0.65%），恩智浦（跌0.66%），爱立信（跌0.67%），Snap（跌0.69%），索尼（跌0.71%），Fibit（跌0.87%），西部数据（跌1.25%），博通（跌1.5%），LendingClub（跌1.89%），Box（跌2.29%），黑莓（跌2.54%），Uber（跌2.7%），诺基亚（跌2.88%），Pinterest（跌2.97%），Lyft（跌3.19%），Yelp（跌3.63%），思科（跌7.33%）。

投行Maxim集团发表投资报告称苹果股票可能太热了，给予苹果股票“卖出”评级，原因是预计iPhone 11系列手机销售疲软。星期四常规交易中，苹果股价下跌1.83美元，跌幅为0.69%，报收于262.64美元；盘后交易中，苹果股价一度下跌0.7美元。Maxim集团把苹果股票评级由“持有”下调至“卖出”，把苹果目标股价定为190美元。Maxim集团预计2020财年第二季度iPhone营收将比华尔街预期低14%，全年营收将低6%，2020财年iPhone营收将下跌5%。有分析师认为，苹果高利润率的服务业务，将弥补iPhone营收滑坡对业绩的冲击。但Maxim集团不同意这种看法，预计苹果运营利润将下滑2%，原因是服务和可穿戴设备的增长只能部分弥补iPhone营收滑坡造成的损失。但在最近一个财季，苹果对外界表明，除iPhone外，其他业务也能带动公司业绩增长。可穿戴设备和服务业务拉动苹果营收增长1.8%，弥补了iPhone营收9.2%的下滑。许多华尔街分析师仍然认为，明年末5G机型的推出，将使iPhone销售恢复增长。彭博社最近就刊文称，苹果预计明年推出5G机型后，iPhone销售将恢复增长。苹果预计2020年iPhone销量将达到2亿部。

▲激进投资者推动合并交易，惠普股价上涨逾3%

《华尔街日报》昨天晚些时候刊文称激进投资者卡尔·伊坎（Carl Icahn）在推动施乐-惠普合并后，星期四两家公司股价出现上涨。伊坎之前曾披露他持有施乐10.6%的股份，他向《华尔街日报》披露，在惠普的持股比例为4.24%。伊坎认为，两大打印机公司合并，会给投资者带来巨额收益。上周，施乐出价以每股22美元的价格收购惠普，其中包括17美元现金和0.137股施乐股票。目前施乐市值为85亿美元，惠普为296亿美元。惠普向《华尔街日报》表示，公司清楚伊坎的投资，将采取“符合惠普全体股东利益的”举措。今天常规交易中，惠普股价上涨0.6美元，涨幅为3.07%，报收于20.13美元，仍然低于22美元的收购出价。