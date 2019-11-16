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再扩音乐版图！彭博：腾讯正在商谈为收购环球音乐股权成立财团

2019-11-16 0:06:35来源：新浪科技作者：李明责编：懒猫评论：

北京时间11月15日晚间消息，国外媒体今日援引知情人士的消息称，腾讯正与潜在投资方谈判，拟共同竞购维旺迪（Vivendi SA）旗下环球音乐集团（Universal Music Group）的少数股权。

知情人士称，腾讯已经接触了高瓴资本（Hillhouse Capital）和新加坡主权财富基金“GIC Pte”等潜在合作伙伴，并希望能够主导这笔潜在投资交易。腾讯此次计划竞购环球音乐10%的股权，目标是能在未来几个月内执行这笔交易。

知情人士还称，腾讯正考虑以债务形式融资约10亿欧元（约合11亿美元），从而为这笔潜在交易提供资金，而剩余部分可能将通过股权来资助。

今年8月，法国传媒集团维旺迪曾宣布，已就旗下环球音乐10%股权的战略投资事宜，与腾讯展开初步磋商。当时，双方为环球音乐估值约300亿欧元。维旺迪当时还表示，腾讯还有权在一年内以相同的价格和条款，额外收购环球音乐10%的股份。

此外，维旺迪还计划继续向其他潜在伙伴出售环球音乐的少数股权。

知情人士称，寻找潜在合作伙伴可以帮助腾讯分担收购环球音乐最多20%股份的成本和风险。知情人士同时指出，腾讯与潜在投资者的谈判仍在继续，尚无最终的结果，将来谈判也可能会破裂。

腾讯尚未对此发表评论，而高瓴资本、GIC Pte和维旺迪拒绝发表评论。

分析人士称，腾讯可能会让环球音乐更接近亚洲市场的消费者。当前，全球主要唱片公司在亚洲市场的表现并不令人满意。而与腾讯合作后，腾讯可以帮助环球音乐在亚洲市场推广其音乐家和作品，并在这些新市场寻找人才。

至于部分人士所担心的“这笔交易可能遭到美国监管机构的审查”，维旺迪CEO阿诺德（Arnaud de Puyfontaine）曾表示：“与腾讯的潜在交易，目前还不存在潜在的美国审查问题。”

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关键词：腾讯

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