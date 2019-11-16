内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

三星Galaxy S11最新渲染图曝光：瀑布屏+后置光谱仪

2019-11-16 10:08:39来源：TechWeb作者：Suky责编：懒猫评论：

虽然距离明年的开年旗舰大战还有很长一段时间，但这段时间以来关于几款热门机型的预热消息已是越来越多，尤其作为安卓标杆的新一代三星Galaxy S系列，全新的Galaxy S11系列旗舰毫无疑问更是备受关注。继此前关于该机的部分外观和配置细节流出之后，现在有最新消息，近日有外媒再次奉上了据称是S11系列新机的最新外观渲染图。

据外媒Behance最新晒出的信息显示，全新的三星Galaxy S11系列旗舰相对于上一代机型来说将有较大的变化，新机或将采用开始流行起来的“瀑布屏”设计，屏幕两侧弯曲曲率将大大提升，不仅可以带来更加震撼的屏占比和视觉沉浸感，在手感上也更加舒适。此外，该机将仍旧采用前置开孔摄像头设计，且孔径进一步得到缩小。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的三星Galaxy S11将以及提供Galaxy S11、Galaxy 11 Plus和Galaxy S11e三个版本，依旧会采用开孔全面屏设计，配备Super AMOLED显示屏，支持HDR10+认证和Dynamic one Mapping。将搭载全新的Exynos 9830处理器和高通骁龙865处理器，辅以LPDDR5 RAM。此外，该系列新机将分为4G和5G两个版本，而Galaxy S11e则可能仅支持4G网络。

而在相机方面，三星Galaxy S11系列或将后置12MP的主摄像头+16MP的超广角摄像头+12MP长焦摄像头，并有望增加一个光谱仪，可以告诉你食物的温度和糖的含量。前置摄像头则认为10MP像素。

据悉，全新的三星Galaxy S11系列新机预计将在明年2月份举办的MWC大展上正式亮相，而按照往常惯例，不出意外的话该机现已开始投产。更多详细信息，我们拭目以待。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：三星Galaxy S11

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有