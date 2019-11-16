三星Galaxy S11最新渲染图曝光：瀑布屏+后置光谱仪

虽然距离明年的开年旗舰大战还有很长一段时间，但这段时间以来关于几款热门机型的预热消息已是越来越多，尤其作为安卓标杆的新一代三星Galaxy S系列，全新的Galaxy S11系列旗舰毫无疑问更是备受关注。继此前关于该机的部分外观和配置细节流出之后，现在有最新消息，近日有外媒再次奉上了据称是S11系列新机的最新外观渲染图。

据外媒Behance最新晒出的信息显示，全新的三星Galaxy S11系列旗舰相对于上一代机型来说将有较大的变化，新机或将采用开始流行起来的“瀑布屏”设计，屏幕两侧弯曲曲率将大大提升，不仅可以带来更加震撼的屏占比和视觉沉浸感，在手感上也更加舒适。此外，该机将仍旧采用前置开孔摄像头设计，且孔径进一步得到缩小。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的三星Galaxy S11将以及提供Galaxy S11、Galaxy 11 Plus和Galaxy S11e三个版本，依旧会采用开孔全面屏设计，配备Super AMOLED显示屏，支持HDR10+认证和Dynamic one Mapping。将搭载全新的Exynos 9830处理器和高通骁龙865处理器，辅以LPDDR5 RAM。此外，该系列新机将分为4G和5G两个版本，而Galaxy S11e则可能仅支持4G网络。

而在相机方面，三星Galaxy S11系列或将后置12MP的主摄像头+16MP的超广角摄像头+12MP长焦摄像头，并有望增加一个光谱仪，可以告诉你食物的温度和糖的含量。前置摄像头则认为10MP像素。

据悉，全新的三星Galaxy S11系列新机预计将在明年2月份举办的MWC大展上正式亮相，而按照往常惯例，不出意外的话该机现已开始投产。更多详细信息，我们拭目以待。