软银官宣：雅虎日本、Line将于明年10月合并

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凤凰网科技讯北京时间11月18日消息，日本软银集团旗下电信业务软银公司周一宣布，计划将其互联网部门雅虎日本与消息应用运营商Line公司合并。软银此举旨在将陷入困境的互联网公司联合起来，对抗乐天等对手。
软银在一份声明中称，雅虎日本与Line合并的交易将在2020年10月完成。雅虎日本在上月更名为Z Holdings。Line和Z Holdings将于格林威治标准时间周一8点(北京时间周一16点)举行新闻发布会。
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