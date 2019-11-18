工信部调整800MHz频段使用规划：PDT成最大赢家

近日，工业和信息化部印发了关于调整800MHz频段数字集群通信系统频率使用规划的通知（以下简称通知），对我国800MHz频段（806-821/851-866MHz）数字集群通信系统频率使用规划进行调整。

通知明确，在保留原有TETRA（陆地集群无线电）技术体制基础上，明确PDT（专用数字集群通信系统）技术体制可用于800MHz频段。与此同时，GoTa和GT800这两种分别由中兴通讯和华为开发的专网集群技术，不再规划使用800M频段，顺利完成了历史使命，即将退出舞台。

多位业内人士对C114表示，本次800M频段调整对PDT是大利好，而TETRA虽然短期不受影响，但长期来看将成为输家。

PDT与TETRA是相互竞争的专网标准。其中，TETRA（泛欧集群无线电）是来自欧洲的技术体系，在全球范围包括中国得到了广泛应用，但其空口加密，并不向中国开放，不仅系统难以互联，且存在一定安全隐患。中国从2008年开始制定PDT标准，2013年成为公安部部标，2017年起开始大规模推广。

据PDT联盟理事长蒋庆生介绍，截止2019年7月，全国已有30个省/区/直辖市、291个地市开展了PDT系统建设，累计建设PDT系统330余套，基站1万余个，终端发货60多万部。预计到今年底，全国基本完成PDT联网，届时将建成全球最大专用数字集群网络。

PDT此前运行在350M频段，频点较少。而本次工业和信息化部划出了800M频段的1200个频点给PDT使用，无疑将大大提升PDT的组网性能。此消彼长之下，TETRA原先盘踞的市场，将迎来PDT的激烈竞争。例如地铁专网无线调度市场，长期是TETRA的天下。

业内人士还透露，应急管理部正在探讨采用PDT建设一张覆盖全国的窄带应急网络，最终建设的可能性很大。对于PDT产业链厂家来说，这无疑又是一大利好，意味着PDT走出公安专网，在更多行业得到应用。尽管公网已经进入5G时代，专网行业也在密切关注和探讨5G应用，但窄带专网的低成本、语音调度能力，仍然是众多专网用户非常看重的。