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荣耀V30发布会邀请函抵达IT之家：5G全国通行证内藏AR彩蛋

2019/11/20 14:55:36来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家11月20日消息 上周，荣耀官方宣布将于11月26日在北京发布荣耀V30系列新品。现在荣耀V30系列及5G智慧全场景发布会邀请函已经抵达IT之家，一起来看一下吧。

本次荣耀V30发布会的邀请函是一本“5G全国通行证”，使用支付宝AR扫描邀请函上的荣耀锐科技大使黄景瑜还会有小彩蛋。

邀请函显示，发布会将于11月26日在北京工业大学奥林匹克体育馆召开，其slogan为“5G标杆，不止于快”。

早前华为荣耀业务部总裁赵明在荣耀官方旗舰店直播间透露，荣耀V30系列标配“NSA和SA的双模5G”。根据此前信息，荣耀V30系列将搭载麒麟990系列芯片，支持全系双模5G全网通。这也意味着，荣耀V30将搭载麒麟990 5G SoC，借助5G带来更多场景的体验。

除5G外，荣耀V30系列手机还将运用早前华为申请的Matrix Camera多维相机矩阵专利，预计荣耀V30系列将在5G影像方面实现突破。从目前曝光的信息来看，前置双摄也是Matrix矩阵的一部分，看到的只是两个摄像头，其实包含了逻辑、算法等。通过算法或双摄防畸变、前置大广角、大光圈人像、前置夜拍、前置人像虚化、通过双摄更好获取景深信息等将都可能应用Matrix Camera多维相机矩阵。

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关键词：荣耀

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