OPPO Reno 3系列将首发ColorOS 7：支持双模5G，12月亮相

IT之家11月20日消息 今日下午OPPO在北京举行ColorOS 7发布会，会上正式发布了全新的ColorOS 7系统，同时OPPO宣布，OPPO Reno 3系列将首发ColorOS 7，支持双模5G，将于12月亮相。

ColorOS 7采用无边界理念进化，轻量设计。更为柔和的色彩体系，重绘的图标与Art+壁纸，配合全新量子动画引擎，视觉交互更舒适。全天候暗色模式、全局主题，丰富个性化。

UI First可以对对系统全面优化，应用启动速度与系统资源利用效率得到提高，使用过程更加流畅。官方表示综合启动性能提高25%；RAM利用率提高40%；系统流畅度提高30%；游戏帧率提高19%；触控响应速度提升15%。

ColorOS影像算法，具有Soloop即录视频编辑器，全新相册交互；官方表示从拍摄到编辑再到分享，给你超乎想象的便利体验。此外，还有触即达的Breeno指令，帮你睡好觉的Breeno睡眠模式，场景瞬间切换的闪回键，自动填充输入的密码本等功能。

发布会上，OPPO宣布ColorOS全球用户已超过3亿，产品覆盖了40多个国家和地区，被翻译成80多种语言。

《OPPO ColorOS 7适配计划公布：号称史上最大规模》