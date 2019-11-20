【IT之家开箱】16英寸苹果Macbook Pro图赏

IT之家11月20日消息 苹果公司近日推出了新款16英寸的MacBook Pro，屏幕变大变好，性能更强劲，扬声器更出色，同时剪刀式键盘也得到回归，IT之家已经拿到这款设备，现在给大家带来其开箱图赏。

屏幕虽然增大了1寸，但和15寸相比整体尺寸没有增大太多，边框更窄，屏占比更高。屏幕分辨率3072x1920，最高亮度500尼特。

16英寸Macbook Pro另一大明显变化就是剪刀式键盘回归

“esc”键从Touch Bar中单独分出来成为实体按键，Touch ID指纹按键也同样单独出来

新16寸的重量约为1.95千克，仅比上代重0.12千克

16英寸Macbook Pro内置6枚扬声器，其中4枚是低频单元，2枚高频单元

16英寸Macbook Pro内置的麦克风收声更清晰，官方称和上代相比少了40%的嘈杂声

苹果对16英寸Macbook Pro内部的散热重新设计，使散热能效增加35%

16英寸MacBook Pro配备了2.6GHz六核i7或2.3GHz八核i9处理器。i7型号中的标准图形配置是AMD Radeon Pro 5300M，具有4GB内存和集成的Intel UHD 630芯片，显卡可进行动态切换，从而延长电池寿命。

i9型号将配备1TB硬盘，除了可配4GB显存的AMD Radeon Pro 5500M显卡，还可以选配8GB GDDR6显存的AMD Radeon Pro 5500M。两种型号现在都可选配高达8TB的SSD硬盘和64GB的2666 DDR4内存。

新的电源功率提升了12W，并且改进了散热系统。电源适配器也有变化，其物理尺寸与15英寸MacBook Pro适配器相同，但功率从87瓦提高到96瓦。

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