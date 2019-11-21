网易第三季度营收146.36亿元，《梦幻西游》电脑版流水创新高

11月21日消息，网易（NASDAQ: NTES）今天宣布了截止到2019年9月30日的第三季度未经审计财务业绩。第三季度，网易净收入为146.36亿元，同比增加11.2%；归属于网易公司股东的持续经营净利润为128.85亿元。

2019 年第三季度主要财务业绩：

• 净收入为146.36亿元人民币（20.48亿美元），同比增加11.2%。其中：

• 在线游戏服务净收入为115.35亿元人民币（16.14亿美元），同比增加11.5%；

• 有道净收入为3.46亿元人民币（4,839万美元），同比增加98.4%；

• 创新及其他业务净收入为27.55亿元人民币（3.85亿美元），同比增加4.5%。

• 毛利润为78.70亿元人民币（11.01亿美元），同比增加8.9%。

• 营业费用为45.36亿元人民币（6.35亿美元），同比下降3.3%。

• 归属于网易公司股东的持续经营净利润为128.85亿元人民币（18.03亿美元）；基于非美国通用会计准则，归属于网易公司股东的持续经营净利润为47.26亿元人民币（6.61亿美元）。

• 每股美国存托凭证持续经营净利润为13.97美元（基本）；基于非美国通用会计准则，每股美国存托凭证持续经营净利润为5.12美元（基本）。

2019 年第三季度和近期运营要点：

在国内市场推出一系列手游，包括：《量子特攻》、《轩辕剑龙舞云山》和《花与剑》等。

•进一步提升网易游戏的全球影响力：

•《荒野行动》在日本人气不减，8、9和10月多次登顶日本iOS畅销榜。

•《第五人格》于9月首次登顶日本iOS畅销榜。

在中国大陆发布了代理自暴雪娱乐的《魔兽世界》经典怀旧服，备受欢迎。该游戏在中国的收入和付费用户数均实现了同比和环比增加。

•继续丰富游戏产品线，即将推出的手游包括：《梦幻西游三维版》、《阴阳师：百闻牌》、《漫威超级战争》、《阴阳师：妖怪屋》、《哈利波特：魔法觉醒》、《星战前夜：无烬星河》、《倩女幽魂隐世录》、《暗黑破坏神：不朽》和《宝可梦大探险》等。

•与阿里巴巴集团达成战略合作，阿里巴巴全资收购了考拉业务。

•网易云音乐与阿里巴巴和云峰基金达成协议，将获其共计约7亿美元的融资。

•今年10月，有道完成纽交所挂牌上市(NYSE: DAO)。

“本季度对于网易而言意义非凡。我们的业绩实现了稳健增长，各业务线持续为股东创造价值。净收入同比增长约11%，非美国通用会计准则下归属于股东的持续经营净利润同比增长约74%。网易公司董事会已批准了三季度的股利，为每股美国存托凭证7.59美元。”网易公司首席执行官兼董事丁磊说，“网易特别关注游戏、在线教育、音乐和自有品牌电商等业务的发展。随着有道的成功上市，我们会在学习工具、在线课程和智能硬件等方面继续投入，帮助广大中国用户不断提高学习效率。”

“在诸多业务板块中，在线游戏业务一直是我们的重中之重。依托于现有游戏的稳健表现和新游戏在国内外市场的持续推出，在线游戏的业绩稳步提高。我们的旗舰产品《梦幻西游》电脑版，本季度流水创下新高。随着国际化战略的深入推进，多款热门游戏打入国际市场，特别是《荒野行动》、《第五人格》和《明日之后》，在日本市场广受好评。放眼未来，我们仍会聚焦于在线游戏的全球化发展，并致力于在教育、音乐和电商等其他领域创造更多价值。”丁磊总结道。

2019 年第三季度财务业绩分析

净收入

2019年第三季度净收入为146.36亿元人民币（20.48亿美元），上一季度和去年同期分别为144.48亿元人民币和131.60亿元人民币。

2019年第三季度在线游戏服务净收入为115.35亿元人民币（16.14亿美元），上一季度和去年同期分别为114.33亿元人民币和103.48亿元人民币。本季度，来自于手游的净收入占在线游戏服务净收入的71.0%，上一季度和去年同期该占比分别为72.2%和68.0%。

2019年第三季度有道净收入为3.46亿元人民币（4,839万美元），上一季度和去年同期分别为3.23亿元人民币和1.74亿元人民币。

2019年第三季度创新及其他业务净收入为27.55亿元人民币（3.85亿美元），上一季度和去年同期分别为26.92亿元人民币和26.37亿元人民币。

毛利润

2019年第三季度毛利润为78.70亿元人民币（11.01亿美元），上一季度和去年同期分别为77.37亿元人民币和72.24亿元人民币。

在线游戏服务毛利环比增长主要是由于某些端游净收入上涨。在线游戏服务毛利同比增长主要是得益于手游的收入增长，如《明日之后》、《率土之滨》和《第五人格》。

有道毛利同比增长主要是由于付费用户增加带来的在线教育相关净收入的增长。

创新及其他业务毛利同比下降主要由于宏观经济环境导致广告业务收入下降，且员工成本及内容采购支出上涨。

毛利率

2019年第三季度在线游戏服务的毛利率为63.8%，上一季度和去年同期分别为63.1%和65.1%。在线游戏服务毛利率同比下降主要是由于本季度毛利率相对较低的手游收入占比增加所致。

2019年第三季度有道业务的毛利率为25.8%，上一季度和去年同期分别为32.9%和23.3%。有道业务毛利率环比下降主要由于其广告业务的毛利率下降。

2019年第三季度创新及其他业务的毛利率为15.2%，上一季度和去年同期毛利率分别为15.5%和17.0%。创新及其他业务毛利率同比下降主要由于宏观经济环境导致广告业务收入下降，且员工成本及内容采购支出上涨。

营业费用

2019年第三季度营业费用为45.36亿元人民币（6.35亿美元），上一季度和去年同期分别为40.12亿元人民币和46.89亿元人民币。营业费用的环比上涨主要是由于在线游戏服务及有道相关的市场推广费用的增加以及人员成本上升。营业费用的同比下降主要是由于在线游戏业务的市场推广费用下降。

其他收入

其他收入主要包含投资损益、利息收入、净汇兑收益和其他等。其他收入环比和同比增加，主要是由于处置考拉的收益以及投资收益等。

所得税

2019年第三季度所得税费用为11.17亿元人民币（1.56亿美元），上一季度和去年同期分别为6.84亿元人民币和8.43亿元人民币。2019年第三季度有效税率为8.0%，上一季度和去年同期分别为16.7%和28.8%。有效税率反映了集团对每个季度适用的税务义务和权利的估计。本季度的税率受到诸多因素的影响，如确认了某些税收返还等。

净利润和基于非美国通用会计准则净利润

2019年第三季度归属于网易公司股东持续经营净利润为128.85亿元人民币（18.03亿美元），上一季度和去年同期分别为33.54亿元人民币和20.63亿元人民币。基于非美国通用会计准则，2019年第三季度归属于网易公司股东持续经营净利润为47.26亿元人民币（6.61亿美元），上一季度和去年同期分别为39.21亿元人民币和27.12亿元人民币。

2019年第三季度每股美国存托凭证持续经营净利润为13.97美元（基本）和13.85元（摊薄），上一季度为3.64美元（基本）和3.61美元（摊薄），去年同期为2.25美元（基本）和2.24美元（摊薄）。基于非美国通用会计准则，2019年第三季度每股美国存托凭证持续经营净利润为5.12美元（基本）和5.08美元（摊薄），上一季度为4.26美元（基本）和4.22美元（摊薄），去年同期2.95美元（基本）和2.94美元（摊薄）。

季度股利

2019年第三季度每股美国存托凭证净利润为13.80美元（基本）。董事会批准了2019年第三季度股利，为每股美国存托凭证7.59美元，其中，常规股利为每股美国存托凭证4.14美元，约为归属于网易公司股东净利润的30%；特殊股利为每股美国存托凭证3.45美元。本季度股利总额共计约10亿美金，预期于2019年12月13日支付给2019年12月6日休市后登记在册的全体股东。

2019年第二季度股利为每股美国存托凭证1.04美元，已于2019年8月30日支付。

根据董事会批准的股利政策，从2019年二季度起，季度股利约为每财务季度税后净利润的20%-30%。每季度股利的发放及具体金额由董事会全权决定，将以网易公司的运营和盈利情况、现金流量、财务状况及其他相关因素为基础。

其他信息

2019年9月30日，网易公司现金及现金等价物、定期存款和短期投资共计614.32亿元人民币（85.95亿美元），截止至2018年12月31日为496.64亿元人民币。2019年第三季度持续经营的经营活动净现金流入为38.46亿元人民币（5.38亿美元），上一季度为49.28亿元人民币，去年同期为44.92亿元人民币。

股份回购 / 购买计划

2018年11月14日，网易公司宣布其董事会批准了一项股份回购计划，从2018年11月16日开始，将在不超过12个月的期限内，回购总金额不超过10亿美元流通在外的美国存托凭证。截止到2019年11月15日，该计划的最后一天，已回购1,000余股美国存托凭证。

网易公司今日宣布，其董事会批准了一项股份购买计划，即从2019年11月25日开始，将按照SEC相关规定在不超过12个月的期限内，回购总金额不超过2,000万美元流通在外的有道美国存托凭证。