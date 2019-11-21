爆料：三星S11将用上顶级120Hz屏幕，比例20:9

三星刚刚为韩国版的Galaxy Note9用户启动了OneUI 2.0 Beta计划。新的更新为我们提供了有关即将推出的S11等设备的新功能提示。

爆料人士Ice Universe在其中发现了隐藏的显示设置，在One UI 2.0 Beta更新中，有两个选项可用于显示屏刷新率：60Hz和120Hz。据称，即将推出的三星Galaxy S11智能手机增加了新的120 Hz选项，如果一切顺利，即将推出的Galaxy S11智能手机将具有120 Hz显示屏。

不仅是三星正在开发120 Hz显示屏，据报道，包括小米、OnePlus和Apple在内的科技巨头也正在生产120Hz显示屏的智能手机。目前，华硕ROG Phone 2和Razer Phone具有120 Hz的显示屏。

有传言称，Galaxy S11将配备巨大的108MP摄像头传感器，能够捕获8K @ 30fps的视频。该公司还在开发许多新的相机功能，其中包括全新的导演视角，夜间超间隔拍摄，单拍照片，垂直全景和自定义滤镜等。

由于边框将比Note10系列智能手机的边框窄，因此S11看起来也更悦人。

回到显示屏，预计Galaxy S11显示屏将具有20：9纵横比，比Galaxy S10的19：9略有增加。