5G技术开发落后华为爱立信？诺基亚回应：我们有强项

11月21日消息，据路透社报道，当地时间周三，针对市场担心诺基亚在5G技术开发方面落后于同行爱立信和华为，诺基亚软件业务负责人巴斯卡尔·戈尔迪(Bhaskar Gorti)为自己的公司进行了辩护。

戈尔迪在接受路透社采访时表示：“我不认为我们存在5G的问题。”他指出，5G技术的开发是一场马拉松赛，而很多人关注的是比赛的前十分钟。

图注：诺基亚软件业务负责人巴斯卡尔?戈尔迪(Bhaskar Gorti)

上月，诺基亚下调了今明两年的盈利预期，原因是该公司需要加大对5G领域的投资——这一消息导致其股价下跌三分之一。

诺基亚还以节省现金为由暂停了股息支付，并承诺加快推出新一代5G芯片组。

这与瑞典的爱立信的状况形成了鲜明对比。就在一周前，爱立信上调了今年的市场预期和2020年的销售目标。

业内消息人士和分析师对路透表示，因等待5G无线电标准于去年年底生效，诺基亚乱了方寸，而竞争对手则因预计美国和韩国将率先推出5G无线电标准，加快了产品更新换代的步伐。

花旗银行驻伦敦的行业分析师阿米特·赫钱达尼(Amit Hirchandani)称，在未来几个月，诺基亚必须展示其在修复和部署5G产品方面取得明显进展，以恢复投资者信心。

戈尔迪表示，5G周期由几个不同部分构成。他认为诺基亚在软件开发、物联网部署及无线接入等方面领先于同行。

他指出：“我个人认为，在软件开发领域，我们至少有2至3年甚至更长时间领先于最接近的竞争对手——爱立信。”

转向软件领域

今年第三季度，诺基亚软件业务的运营利润同比增长108%，达到了1.56亿欧元(合1.726亿美元)，超过了诺基亚长期以来的主营业务网络业务的利润，后者为1.28亿欧元。

戈尔迪称，重要的是要了解移动网络的80%实际上是软件构成的，在新的5G网络中，网络虚拟化的进程只会加速。

虚拟化意味着移动网络硬件可以越来越多地被云服务操作的软件所取代——这是诺基亚及其同行要跟上的一个关键发展，因为虚拟化现在正在进入无线接入网(RAN)技术。到目前为止，大部分投资都投向这一领域。

与爱立信和华为不同的是，诺基亚选择参与开放式无线接入网技术的开发，承诺支持多供应商的互操作性，这样其运营商客户就不会被绑定到一家供应商。

戈尔迪指出：“我们认为，如果有什么不同的话，那就是更多的东西将在通用平台上运行，这将为所有人带来更好的经济利益。”他还表示，诺基亚承诺未来也同样支持开放式无线接入网技术的开发。