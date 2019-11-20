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美国人也方便了！Verizon公布最新5G覆盖地图

2019/11/20 19:42:15来源：凤凰科技作者：良弼责编：骑士评论：

北京时间11月20日消息，据国外媒体报道，美国电信巨头Verizon的5G网络因缺乏传统的覆盖地图一直备受争议，该公司日前终于发布了最新的5G覆盖地图，5G用户可以通过毫米波技术获得闪电般的数据速度，在某些情况下速度甚至超过1Gbps。

据报道，该公司还宣布于当地时间11月19日在美国波士顿、休斯顿和苏福尔斯三个城市推出5G电信服务。Verizon目前的5G网络已覆盖全美18个城市，到2019年年底将有望达到30个。

Verizon表示，该公司计划在靠近每个城市地标性建筑和交通流量较高的区域投放5G，以便让更多的人可以一起体验5G火箭般的超宽带网速。以下分别是Verizon 5G在曼哈顿、布鲁克林和芝加哥市中心的覆盖地图：

不过，Verizon 5G覆盖范围很大程度上仅限于街道和人行道，在室内或通过窗户传输时信号仍不够稳定，因而在星巴克内使用Verizon 5G依然“不切实际”。尽管如此，Verizon公布的地图显示，在像芝加哥这样的城市，网络覆盖范围仍在继续扩大。

更重要的是，Verizon早期5G用户终于有了一个可靠的参考，知道可以在哪里获得5G信号。然而5G在美国大部分城市的覆盖范围仍然有限，该网络现阶段距离用户真正想要随时随地使用5G还有很长的一段路要走。

长期以来，T-Mobile等竞争对手一直抨击Verizon的5G战略不够完善，该战略过于依赖毫米波，无法覆盖整个地区，也无法像LTE那样穿透建筑。其他运营商正使用毫米波、中频和低频频谱的组合，以实现更强大的5G技术。不过这种组合技术也会带来一个问题，那就是在毫米波不能有效传输时，网速会有所下降。

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关键词：5G

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