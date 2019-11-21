智能音箱大混战：赔本的买卖何时盈利？

天猫精灵，把空调关了；

小度小度，今天天气如何；

小爱同学，打开窗帘；

……

如今，智能音箱不再是一个边缘化的产品，随着产品价格越来越低、内容越来越丰富、功能越来越智能，琳琅满目的智能音箱产品逐渐进入大众家庭。同时，智能音箱厂商们的野心也越来越大。

刚刚过去的双十一，智能音箱经历了一场酣战，百度、小米、阿里在智能音箱上都卖出了好数字。这三家同时也是国内市场大份额的占有者：Canalys最新数据显示，Q3全球智能音箱市场份额统计中，阿里、百度、小米分别占据了全球市场的二、三、五名。

看起来，国内智能音箱产业已是三足鼎立的局势，但随着不断有潜力玩家入局竞争，这个市场究竟谁才能抓住新终端的脉搏？

一、智能音箱要突破音箱范畴

智能音箱的战争还在加剧。

11月20日，华为官方公布了智能音箱Sound X海报，根据此前信息，该款音箱由华为与法国高端音响品牌帝瓦雷（DEVIALET）联合研发，定位在高端市场。这是华为距2018年推出首款智能音箱后再次发力。

回顾国内智能音箱产业发展，从2017年开始，经过两年多的发展，已经成为互联网巨头必争之地。在这一领域，目前汇聚了阿里、百度、小米、腾讯、华为、京东、360等互联网科技巨头。

2019年，一个最振奋人心的消息是，第一季度，中国超越美国成为全球最大的智能音箱市场，占据了全球51%的份额。随后，阿里、百度、小米市场三大玩家纷纷在出货量上交出了亮眼的成绩。

当下，智能音箱已然成为智能家居出货量最大的智能单品。

实际上，作为未来智能家居入口，音箱厂商们希望用户在使用智能音箱时，不再只是单纯的听课、天气、闹钟基础需求，而是成为家庭大脑、智能家居“中控中心”。

其实，智能音箱鼻祖亚马逊Echo最初也只是为家庭打造的智能音乐播放器，首批产品还带有遥控器，其中，闹钟、音乐、新闻等基础休闲娱乐功能是最主流的需求。

后来，这款音箱被作为电视、智能灯泡、智能温控器的语音控制器使用，Echo逐渐发展成为智能家居的枢纽。

这样的入口极大的启发了国内的智能音箱厂商。随着物联网的发展，智能音箱作为智能手机之外的新的终端，带来了大的想象力。主要在于可以为用户提供语音交互的便利性，满足用户的内容消费需求，以及带给家人陪伴。

不过，从智能音箱用户目前的使用习惯来看，智能音箱要突破音箱的范畴，从一款单纯的硬件产品变成为生活服务助手，仍需时日。

在接受新浪科技采访时，多数家中配备有智能音箱的用户就表示，使用智能音箱主要还是用于听歌、报天气、定闹钟等基础功能，部分用户会用来听新闻、听音频。

2019年以来，带屏智能音箱的出现，让人机交互多了视觉这一维度，也为用户增加了通过智能音箱看视频的选择。但是，从另一方面来看，用户的使用习惯却远远跟不上产品形态的升级。

“带屏和不带屏对我来说没太大区别，因为小度是放在床边柜子上的，去屏幕上看电视、看综艺太怪了。”一位家中有带屏智能音箱的用户如此说道。她还透露，刚开始会沉迷于和小度对话，但是慢慢的“它就是个工具了”。

不过，改变在慢慢发生。百度AI开发者大会中，百度副总裁景鲲称小度第三方技能使用时长已超过音乐和长视频使用时长，这意味着，智能音箱在成为智能家居入口和枢纽的路上终于迈出了关键性一步。

但是，要让智能音箱真正在进入我们的生活，变成服务的载体，不仅仅在于内容的丰富度，可能还需要更多硬件生态的支持。

二、B端更快能实现“家庭大脑”的概念？

智能家居被认为是下一个万亿级的蓝海市场。

不过，受限于家庭家居IoT产品市场普及情况，智能家居的进展可能更多还要看B端场景。

11月19日，小米在2019开发者大会上宣布小米IoT进入企业B端，提供IoT产业互联解决方案，包括酒店、地产和IoT企业套件三个层面。其中在酒店、地产领域，小爱音箱都是最要的合作品类，是小米AIoT引擎的重要入口之一。

实际上，包括天猫精灵、百度小度在内的各大音箱厂商早就将整屋智能的眼光由家庭转向酒店、医院、养老院等特殊场景。

去年年底，百度落地了智慧酒店解决方案，通过智能音箱指挥小度参与一些列酒店的关键服务，包括灯光空调等屋内设备控制、呼叫客房服务、订餐等功能。

阿里去年也在阿里首家未来酒店菲住布渴里全量部署运营天猫精灵系统，今年的云栖大会上，又推出面向民宿应用场景的产品天猫精灵旅住智能管家，不断拓展智能音箱体系的使用场景。

随着5G时代逐渐到来，万物互联成为可能，智能音箱在B端或将迎来更大的市场。

不过，目前的智能音箱产业，仍需要技术方面的攻克，比如连续对话、互动和语义理解更加智能。

此外，虽然承载着智能家居的重任，但智能音箱市场当前仍处于用户培养阶段，一方面产品同质化现象严重，另一方面，消费者使用率和渗透率还需要极大的提升。

三、赔本的买卖何时盈利？

回顾智能音箱并不算长的发展历程，2017年属于开荒阶段，2018年则爆发大规模的价格战。2019年，智能音箱价格区间稳定，功能和内容不断在升级和完善，但是价格依然不高。

补贴仍然是智能音箱厂商的主旋律。

此前有音频厂商向媒体揭开“小音箱”的成本：不带屏幕的小型音箱成本在150元左右，加上WiFi模块、芯片、麦克风阵列等智能硬件模块在250元左右。

但是从市场来看，天猫精灵、百度小度、小米小爱的基本款价格都在百元上下，这意味着这些产品都在亏本销售。

从目前的市场情况来看，虽然智能音箱价格已经很低了，但还有大部分的用户并没有接触到智能音箱，预计未来通过价格战抢市场的情况还会继续。

当然，销量只是智能音箱的其中一个出口。补贴的同时，基本难以靠销量“回血”。那么，智能音箱如何赚钱？

百度公开过其思路，景鲲在介绍小度商业化时表示，诸如技能付费、VIP会员、品牌技能等，会成为智能音箱未来的商业方案。

不过，他也提到，百度集团层面对于小度音箱尚未有商业化盈利要求，目前还属于投入期，至于何时取消补贴还未有时间表。

阿里方面对于天猫精灵的盈利也表示“不着急”。阿里巴巴人工智能实验室硬件终端总经理茹忆曾向媒体透露，“互联网行业，往往是羊毛出在猪身上。智能音箱的那只’猪’在哪，现在我们并不知道。”

实际上，智能音箱厂商铺设硬件，目前更多也是卡位。对于智能音箱如何盈利这个问题，目前并没有更好的解决方案。市场的增长动力仍然来自于巨头的补贴，低价产品在市场占据主导。

但值得注意的是，如果B端场景规模化铺设，或将成为收入的一大组成部分。

余承东早前曾说过，“掌握全屋家电，只需一部手机”。而现在随着市场局势的变化，华为也开始做智能音箱了。未来，或许不是智能电视，也不是智能手机，智能音箱将成为大厂“决战”智能家居的重要一环。