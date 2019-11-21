华为发言人：已要求加拿大法院立即终止引渡孟晚舟的法律程序

IT之家11月21日消息 据theglobeandmail消息，华为公司发言人周三表示，华为技术有限公司的律师要求加拿大法院立即中止将华为首席财务官孟晚舟引渡到美国的法律程序。

华为发言人本杰明·豪斯（Benjamin Howes）在一封电子邮件中表示，该公司认为引渡不符合加拿大的双重犯罪标准。该标准指出，要将孟晚舟女士引渡至美国，前提是指控孟晚舟的行为在两个国家都必须是非法的。

现年47岁的孟晚舟于2018年12月1日在温哥华国际机场被捕，其被控串谋诈骗汇丰银行和其他银行，手段是隐瞒欺骗华为与星通科技有限公司的关系。华为曾表示，星通是伊朗当地的商业伙伴，而美国坚称，星通是一家“不合法”的公司，用于隐瞒华为在伊朗的业务。华为和星通也是此案的被告，被指控电信欺诈，并违反了美国对伊朗的制裁。孟晚舟否认上述指控。

华为发言人本杰明·豪斯指出，在加拿大官员授权启动引渡法律程序时，加拿大并未对伊朗实施制裁，因此不存在双重犯罪的事实。他表示，要求停止引渡“并没有试图质疑这项指控的背后的事实是否属实”，但华为将在2020年9月举行的听证会上对“指控的背后的事实”提出质疑。

加拿大联邦司法部没有对华为发言人的要求作出回应与评论。不过温哥华的引渡律师加里·博廷（Gary Botting）称，孟晚舟的律师可能有一个合理的说法，但就目前而言为时过早。“他们有点操之过急了，因为全面引渡听证会的主题就是确定是否存在双重犯罪”，博廷说道。

最后，孟晚舟的引渡听证会将在2020年1月20日开始。