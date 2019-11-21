山东：2023年实现县级以上城区5G网络连续覆盖

为加快5G产业发展，山东省政府办公厅发布了关于加快5G产业发展的实施意见。该意见提出，到2020年，山东将实现设区市城区有重点应用需求的区域5G网络连续覆盖，在全国率先实现5G规模商用。到2023年，实现县级以上城区5G网络连续覆盖，网络规模、用户规模、流量规模、5G行业应用、产业融合发展居全国前列。

按照规划，2019年，开展商用试验和选点部署，完成济南、青岛、烟台核心城区网络覆盖；2020年，完成市区政府机构、热门景点、大型场馆、交通枢纽等区域网络覆盖，主城区提供5G商用服务，加强重要建筑物内室分系统建设；2023年，逐步覆盖重点乡镇、农村，提升室分系统建设规模，优化室内外网络覆盖广度和深度。

山东省将加大5G建设的财税支持力度，统筹现有有关专项资金，支持5G产业发展。鼓励各市设立5G发展专项资金及基金。

意见还提出，相关公共资源要向5G基站建设开放，统筹基站及室内有（无）源分布系统建设，不得收取基站租赁、资源占用等费用。将符合条件的5G基站纳入电力市场交易。支持5G基站电力引入改造，对不具备改造条件的，转供电单位收取的预购电价标准，不得高于工商业单一制电价不满1千伏电压等级高峰时段电度电价。

以下为意见全文：

山东省政府办公厅关于加快5G产业发展的实施意见

鲁政办字〔2019〕187号

各市人民政府，各县（市、区）人民政府，省政府各部门、各直属机构，各大企业，各高等院校：

为充分发挥5G在新一轮科技革命和产业变革中的技术优势，加快5G产业发展，经省政府同意，制定本实施意见。

一、总体目标

以网络建设为基础、以应用带动为突破口、以产业发展为主攻方向，加快构建具有山东特色的5G产业生态体系，为建设数字山东、加快新旧动能转换、推动经济高质量发展提供有力支撑。到2020年，实现设区市城区有重点应用需求的区域5G网络连续覆盖，在全国率先实现5G规模商用。到2023年，实现县级以上城区5G网络连续覆盖，网络规模、用户规模、流量规模、5G行业应用、产业融合发展居全国前列。

二、重点任务

（一）加快网络设施建设。统筹布局5G网络建设，推进通信设施共建共享。加快5G网络试点和规模组网，有序扩大试点范围。2019年，开展商用试验和选点部署，完成济南、青岛、烟台核心城区网络覆盖；2020年，完成市区政府机构、热门景点、大型场馆、交通枢纽等区域网络覆盖，主城区提供5G商用服务，加强重要建筑物内室分系统建设；2023年，逐步覆盖重点乡镇、农村，提升室分系统建设规模，优化室内外网络覆盖广度和深度。

（二）加快行业应用带动。重点聚焦工业互联网、文体旅游、智慧政务、智慧交通、智慧医疗、智慧海洋、智慧农业、智慧应急、互联网金融、智安化工园区、智慧电网等11大领域，推动5G与垂直行业融合发展，着力打造一批5G应用场景，实施一批可复制可推广的应用项目，培育一批5G应用新业态新模式，提升产业发展、民生保障、城市管理等智能化水平。

（三）加快产业创新发展。重点聚焦5G核心产业和关联产业，做优做强5G核心产业，重点发展基于5G通信的基础元器件及关键材料、智能终端设备等产业，鼓励优势企业加强5G相关标准与产品研发，推动企业积极开拓5G产品市场，加快切入全球5G产品供应链，打造具有山东特色的5G核心产业集群。发展壮大5G关联产业，充分利用5G技术优势，拓展产业发展空间，加快提升应用软件、云计算、大数据、人工智能、智能装备、超高清视频等关联产业规模水平。

三、专项行动

（一）创新提升行动。

1.实施核心技术攻关计划。加大对芯片、智能传感器、关键材料、天线等5G相关共性技术、关键技术研发及产业化，突破5G与相关产业融合瓶颈技术。(省科技厅负责，省发展改革委、省工业和信息化厅配合)

2.打造一批创新载体。组建省5G产业联盟、智慧灯杆产业联盟。(省工业和信息化厅、省通信管理局负责，省民政厅、省住房城乡建设厅配合)面向不同行业领域构建一批融合5G技术的研发中心和联合实验室。(省科技厅、省工业和信息化厅负责)

3.构建创新合作机制。发挥“政产学研金服用”力量，组织产业龙头企业、产业园区与省内外高校、科研院所、行业智库、产业联盟开展务实对接。（省发展改革委、省科技厅、省工业和信息化厅、省财政厅、省地方金融监管局负责）招引一批具备国际影响力、产品技术竞争能力强、具备良好发展前景的知名企业落地山东。（省商务厅负责，省工业和信息化厅、省通信管理局配合）

（二）试点带动行动。

1.实施一批试点项目。围绕5G技术产品研发、重点行业领域应用，遴选和实施一批试点项目。（省工业和信息化厅负责）

2.培育一批智慧产业集群。鼓励重点产业集聚区围绕5G网络建设、工业大数据应用等培育一批产业聚集度高、区域带动性强、智能化水平高的智慧产业集群。（省工业和信息化厅、省通信管理局负责，省大数据局配合）

3.创建一批5G产业园（基地）。选择资源基础好、经济实力强的地区搭建5G精品网络，打造一批集网络、应用、产业于一体的5G产业园（基地）。（省发展改革委、省工业和信息化厅、省通信管理局负责）

（三）平台建设行动。

1.建设5G测试验证服务平台。搭建5G公共测试认证实验室，为企业提供测试验证服务。（省工业和信息化厅、省通信管理局负责）支持有条件的企业搭建5G核心器件技术开发平台、测试验证平台、产品分析测试平台。（省科技厅、省工业和信息化厅、省通信管理局负责）

2.构建5G产业动态监测平台。积极搭建5G产业基础数据库，跟踪全省5G产业最新进展，通过数据挖掘与分析，提高经济预测、行业预判能力。（省大数据局负责，省工业和信息化厅、省通信管理局配合）

3.发展基于5G的产业互联网平台。重点打造1家以上产业互联网综合服务平台，培育10家以上跨行业跨领域产业互联网平台，建设100家以上面向特定行业、特定区域、特定应用场景的产业互联网平台，积极争创国家级产业互联网平台。（省工业和信息化厅负责）

（四）网络安全行动。

1.加强5G网络安全体系建设。全面推进5G网络安全核心技术自主创新，重点突破工业互联网、人工智能、大数据等领域安全技术。（省委网信办、省工业和信息化厅、省公安厅、省大数据局、省通信管理局负责）加强5G终端芯片安全设计及硬件体系安全防护，建立5G网络与终端双安全体系。（省委网信办、省工业和信息化厅、省公安厅、省大数据局负责）

2.强化5G应用数据安全保护。建立覆盖5G数据传输、存储、处理等过程的安全防御体系，着力从被动防御到主动检测转变，提升智能化数据安全管理水平。（省委网信办、省大数据局、省通信管理局负责）

3.增强5G网络安全意识。大力普及5G网络安全知识，加大对5G网络数据有害信息打击力度，提高5G网络安全性能，营造网络安全良好氛围。（省委网信办、省公安厅、省工业和信息化厅、省科协负责）

四、保障措施

（一）加强统筹协调联动。完善5G产业发展协同推进机制，统筹部署网络建设、应用试点、资源配置等工作。省工业和信息化厅结合实际制定具体实施方案，明确重点任务，细化工作措施，确保落到实处。各市按照全省部署积极推进各项工作，促进应用工程及试点项目落地实施。积极发挥行业专家智库及社会组织作用，组建高层次的专家顾问组，形成“政产学研金服用”一体化模式。(省教育厅、省科技厅、省工业和信息化厅、省财政厅、省地方金融监管局、省通信管理局按职责分工负责)

（二）加大财税支持力度。统筹现有有关专项资金，支持5G产业发展。鼓励各市设立5G发展专项资金及基金。积极引导社会资本参与5G创新活动。落实研发费用加计扣除和固定资产加速折旧等政策，推动设备更新和新技术应用。(省科技厅、省工业和信息化厅、省财政厅、省税务局按职责分工负责)

（三）加强专业人才建设。实施企业家培训培养计划，加强5G产业发展专题培训。健全专业人才多维培养机制，鼓励省内高校设立5G相关专业，支持校企合作，培养和招引一批具有国际竞争力的5G产业技术人才和技能型人才。(省委组织部、省教育厅、省工业和信息化厅、省人力资源社会保障厅按职责分工负责)

（四）推进资源共建共享。高铁、机场、地铁、高速等交通枢纽，党政机关、企事业单位等相关公共资源要向5G基站建设开放，统筹基站及室内有（无）源分布系统建设，不得收取基站租赁、资源占用等费用。将符合条件的5G基站纳入电力市场交易。支持5G基站电力引入改造，对不具备改造条件的，转供电单位收取的预购电价标准，不得高于工商业单一制电价不满1千伏电压等级高峰时段电度电价。(省发展改革委、省财政厅、省通信管理局、国网山东省电力公司按职责分工负责)

（五）营造良好发展环境。深化“放管服”改革，加强协调和要素保障，支持5G产业重大项目落地、关键核心技术攻关。鼓励科研院校、行业协会、企业主导或参与5G产业及相关领域的国家、行业和地方标准制修订工作。大力开展5G宣传，营造良好发展氛围，提升企业获得感。(省委宣传部、省发展改革委、省教育厅、省科技厅、省工业和信息化厅、省市场监管局、省科协按职责分工负责)

山东省人民政府办公厅

2019年11月14日