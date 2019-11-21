网易丁磊：希望音乐内容成本减一减，《梦幻西游3D》12月上旬推出

北京时间11月21日上午消息，网易今日发布第三季度财报，财报显示，网易第三季度净营收146.4亿元，市场预期174.12亿元，去年同期168.55亿元；归属于网易公司股东的持续经营净利润为128.85亿元；归属于公司股东的非公认会计原则持续经营净收入为人民币47.26亿元（6.612亿美元）。

财报发布后，网易CEO丁磊和CFO杨昭烜等公司高管出席了随后举行的财报电话会议，解读财报要点，并回答分析师提问。

以下即为本次电话会议分析师问答环节主要内容：

中金分析师Natalie Wu：一个关于公司即将发布的《梦幻西游3D》游戏的问题， 网易对这款产品有何期待？这款新游戏会否冲击现有《梦幻西游》手游产品的收入？《梦幻西游3D》会否成为公司下一款爆品？

丁磊：这款产品的推出时间在12月上旬，会在苹果的平台上首先发布。3D版的《梦幻西游》是在积累了过去PC版和手机版游戏开发运营经验基础上策划和开发的。我们对这款产品寄予很大希望，相信这款产品有很多可以吸引《梦幻西游》玩家的创新，希望大家能够喜爱。

摩根士坦利分析师Alex Poon：公司提到说音乐业务会有创新的，商业化计划，可否详细介绍一下？未来一年公司在运营成本控制方面有何计划？明年的毛利率能否转正？另外，这部分业务何时上市？第二个问题，公司投资了一些海外的公司，网易明年会否有更多游戏在海外发行？

丁磊：音乐内容的成本应该不会增加地特别厉害，确切的说，我们希望还能减一减。网易希望增强自制内容，包括在云音乐平台上增加用户自制内容。在流量变现方面，我们正在非常积极地尝试和开拓各种收入的模式，除了以前的广告会员，现在有直播，未来我们还会有上次我提到的，社交类型的收入来源。管理层对云音乐的变现充分的信心，还有对云音乐的内容也有充分的信心。我们对中国音乐市场未来的发展是非常看好的。

游戏方面，投资的海外游戏工作室有非常好的研发基础和经验，网易可以学习。当然我们自己过去20年的开发也积累很多经验，可以跟这些工作室共同来打造优质的作品，开拓海外市场。在海外市场开拓方面，目前在不停地进行各种尝试，在日本已经取得了不错的成绩，我希望未来在欧美市场也能够取得优秀的成绩。