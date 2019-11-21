美国企业提交300份对华为销售许可申请，约25%已获批

北京时间11月21日消息，据路透社报道，本周三美国商务部表示，该部门已经开始为一些美国公司颁发许可证，允许其重启对华为的部分销售，这为华为的美国供应商合作企业提供了期待已久的明确信息。

目前尚不清楚哪些产品已获准可以出售给华为这家全球顶级电信设备供应商。但是华为同时作为全球第二大智能手机制造商，一直在等待着谷歌获得相关许可，从而向其最新机型提供谷歌移动服务。谷歌则拒绝就此置评。

一位美国官员称，美国企业大约提交了300份许可申请，其中一半已经在处理之中。在处理的这些申请中，大约有一半（也即申请总量的四分一）已经获得批准，其他则被拒绝。

另一位熟悉该流程的人士补充说，美国政府批准了部分手机零部件和非电子部件的销售许可证。

美国商务部在一份声明中表示：“商务部正在发放这些较窄覆盖面的许可证，从而授权进行有限的和特定的交易活动，这些活动不会对美国国家安全和外交政策利益造成重大安全风险。”

在此之前，美国商务部于本周一再次给华为临时通用许可证延期90天，意在帮助减轻对美国农村地区网络运营商的影响。

共和党参议员Marco Rubio在一份声明中说，华为“对美国及其盟国的经济和国家安全构成了越来越明显的威胁。”他说，“我坚信，那些将维持或增强华为能力的美国出口授权许可，是违反美国国家安全利益的。”他补充称，美国商务部应将发放的许可证告知立法者。

但是贸易组织半导体行业协会则对美国商务部这一行动表示欢迎，该组织称，非敏感产品的销售将有助于确保美国芯片制造商的竞争力，“这对国家安全至关重要。我们希望继续以适当和及时的方式批准许可证。”

特朗普政府在今年5月将华为列入贸易黑名单，称这是出于国家安全考虑。未经美国商务部的特别许可，名单上的公司不得与美国公司进行贸易往来。

但在6月，美国总统特朗普表示将允许对华为进行部分销售，美国官员则敦促相关公司申请许可证，称如果这些产品在全球其他市场容易获得并且不会损害国家安全，那么将能够获得许可证。

随后几个月时间里，多家美国企业进行许可证申请，但直到本周三，美国商务部才正式对申请作出回应。

华盛顿战略与国际研究中心的技术专家James Lewis表示:“白宫还没有准备好叫停华为，因为那将对美国企业造成几乎同样大的伤害。”