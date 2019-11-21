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周鸿祎：超100国家成立网军

2019/11/21 15:39:24来源：新浪科技作者：张俊责编：孤城评论：

11月21日下午消息，世界5G大会今日正式开幕，在5G与数字经济新动能高峰论坛上，360董事长兼CEO周鸿祎发表演讲。

▲360董事长兼CEO周鸿祎

周鸿祎表示，自己起初对5G的理解，就是下电影速度快了，但这个理解太狭隘。5G对中国整个的数字化都是巨大的推动。

在他看来，在5G的推动才能走入万物互联，而有了各种IoT设备的接入，各种产业才能有大数据。有了5G和物联网，传统产业可以拥有比互联网公司更海量的大数据，云的概念也能更好的从互联网走向传统产业。

“搞安全的比较变态，大家在讨论5G如何好，但我们要谈安全问题。”周鸿祎开玩笑称，5G发展的同时也要考虑安全问题，才能放心大胆的应用5G。

不过他指出，谈5G安全要用整体思维，而不只是网络协议。360当初发现了4G网络的漏洞，所以加入了3GPP。但4G这几年一共就发现了30个漏洞，而5G在设计时就考虑到了安全性。5G面临的安全挑战是：漏洞无处不在，没有攻不破的网络；海量设备，攻击面无限扩大；虚实空间打通，网络攻击可实现物理伤害。

周鸿祎说，现在有5亿电脑，15亿部手机；未来几年5G接入的设备可能有500亿-800亿，每一个设备都有可能被攻击，不可能在每一个设备上都安装杀毒软件，传统的安全防守思路就需要改变。

而最大的挑战则是国家级力量入场，目前已有100+国家成立网军，走向国家级对抗。“网络战不是想象，每天都在发生，是不宣而战。也是未来战争的首选，关键基础设施将成为战场。”他说。

周鸿祎强调，应对网络战最大的问题是：看不见。360的思路是用大数据+知识库+专家，建立安全大数据平台。“未来的网络安全不是买了软硬件就安枕无忧，即时的分析、阻断更重要。”他呼吁共建全国分布式大脑，分享360的技术能力，以应对未来的网络安全和网络战。

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关键词：周鸿祎网军

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