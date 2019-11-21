苹果禁用了爆料达人Rambo的开发者账号

IT之家11月21日消息 据外媒cultofmac报道，Guilherme Rambo是苹果相关产品的知名爆料达人，近日他在推特称苹果禁用了其开发者账号，阻止他使用创建和更新iOS和Mac应用程序所需的关键工具。

在他的博客文章中，Rambo透露苹果在八月份将他的账户禁用。他说，此后他为解决该问题所做的所有尝试都陷入了僵局。Rambo的博文虽然没有提到他通过Apple Beta软件挖掘苹果未发布产品的秘密，并将其发现发布在外媒9to5Mac上，不过猜测这可能就是他账号被禁的原因。

苹果向来非常重视保密，曾对泄密者采取严厉措施。2007年，苹果关闭了Think Secret博客，因为记者Nick Ciarelli在上面发布他的一些独家苹果新闻。苹果公司还于2010年向Gizmodo发起了强烈抗议，因该网站曾经以5,000美元购买了丢失的iPhone 4原型机并且在网站上发布该机拆解细节。

在过去的几年中，Rambo挖掘了一些重大的苹果独家新闻。通过深入探究iOS和macOS的新测试版，他发现有关iPhone，iPad和Mac上的新软件和硬件功能的详细信息。最近，他在苹果推出高端无线耳机AirPods Pro之前找到了其图像。

Rambo称，苹果没有告诉他为什么他的帐户被锁定。当外媒询问其是否可能是因为泄密时，他说很可能是。据Rambo称，他得到的唯一信息是他的帐户“出于安全原因而被禁用”，并且苹果仍在调查情况。