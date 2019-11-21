小米回应自建工厂：亦庄工厂是量产前的试研工厂，不会在此量产手机

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IT之家11月21日消息 据全天候科技报道，针对小米自建工厂的消息，小米方面回应称：亦庄工厂是量产前的试研工厂，不是我们要在那边做量产手机。
今日早些时候，雷军表示，位于北京经济技术开发区的小米未来工厂将于下月投产，设计年产能100万台手机，总建筑面积18.7万平方米。
据雷军透露，这座工厂将大规模使用自动化产线、5G网络、机器人、大数据等技术，所以生产效率将非常高，预计每分钟自动生产60台智能手机，效率比传统工厂提升了60%以上。
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