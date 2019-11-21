内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

小米回应自建工厂：亦庄工厂是量产前的试研工厂，不会在此量产手机

2019/11/21 18:55:15来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家11月21日消息 据全天候科技报道，针对小米自建工厂的消息，小米方面回应称：亦庄工厂是量产前的试研工厂，不是我们要在那边做量产手机。

今日早些时候，雷军表示，位于北京经济技术开发区的小米未来工厂将于下月投产，设计年产能100万台手机，总建筑面积18.7万平方米。

据雷军透露，这座工厂将大规模使用自动化产线、5G网络、机器人、大数据等技术，所以生产效率将非常高，预计每分钟自动生产60台智能手机，效率比传统工厂提升了60%以上。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：小米

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有