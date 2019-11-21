京东徐雷：预计今年底，京东5G手机销量将占线上5G手机销量的50%

11月21日，京东零售集团CEO徐雷在北京亦庄举行的世界5G大会主论坛上发表主题演讲时表示，京东与手机品牌商和移动运营商联合推出大型线下5G市场推广活动，累计覆盖人数约3.2亿！”京东已经完成了从产品到场景、再到行业的5G布局。

徐雷在演讲中表示，3G的发展推动了信息网络化，改变了人们获取信息的方式；4G的发展则改变了人们相互交往的方式，社交变化成了4G时代最显性的特征。而5G的发展，从产业方面来看，最直接的作用是加速物联网的发展。今后，汽车、家居、数码、家电、办公园区等各种产品、各个场景也都将接入网络，真正实现网络无处不在的物联网时代。

徐雷表示，“站在技术发展的角度来展望未来，可以明确地看到，5G技术的发展，将为零售行业发展带来巨大的机遇。”

京东方面表示，过去6年，京东在技术方面投入的增速远超收入增速。未来5年，技术服务收入将会成为京东主营业务收入增长的核心动力，而5G将会具备重要的技术催化作用。预计到今年年底，京东平台5G手机销量将占到线上5G手机销量的50%。

在场景端，京东正在推动5G渗透到智能家居领域，为构建更丰富的场景应用打开想象空间。未来，京东可以为居家用户提供丰富交互性、沉浸性的智能场景体验，推动生活方式的变革，为5G在居家场景中的应用打下坚实基础。

同时，京东还利用5G技术的突破，在智能物流领域创造全新的商业场景。2019年初，京东物流在北京京东亚洲一号建设国内首个5G智能物流示范园区，依托5G网络通信技术，通过AI、IoT、自动驾驶、机器人等智能物流技术和产品融合应用，打造高智能、自决策、一体化的智能物流示范园区，并在今年11.11期间正式落地投入运营。京东物流还打造了LoMir（络谜）5G智能物流平台，将自身在5G技术的应用和积累第一时间开放共享。

最后，徐雷表示，“面对5G发展带来的产业机遇，京东有意愿、也有能力参与到5G技术的发展、应用和推广中，我们还将与大家紧密携手，共同探索、引领5G时代的未来零售。”