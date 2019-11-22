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任正非小女儿参与研发智能假肢登顶《时代》杂志最佳发明

2019/11/22 7:19:07来源：网易科技作者：御柳责编：骑士评论：

11月21日消息，《时代》杂志在官方网站上公布2019年年度最佳发明。《时代》杂志每年年底会评选出世界范围内，年度最有影响力最佳发明，每年这个榜单会有评价2.5亿次传播，是世界上最权威的产品发明榜单。苹果、特斯拉的产品都曾登顶过2018年、2017年榜单。今年公布的榜单包括facebook的VR产品、世界上第一个太阳能汽车、苹果最新产品赫然在列。

值得一提的是，世界上第一款脑机接口智能假肢——来自BrainCo（强脑科技）旗下的BrainRobotics智能假肢作为封面主推放在最中间位置，并评价说“BrainRobotics智能假肢开创了脑机接口领域的先河”。

《时代》杂志发布2019年年度最佳发明

更令人感到瞩目的是，这个获奖的脑机接口假肢与著名企业家任正非小女儿姚安娜有着很深的关联，根据法国媒体对于姚安娜的采访中，她曾经提过在BrainCo工作期间就是在这个假肢项目上，参与了数据采集、算法训练、并帮助残疾人装配假肢。在中国肢体残疾人约有3000万，这个革命性产品将深刻彻底的改变这些肢残人士的命运。姚安娜在哈佛读书期间就加入BrainCo团队并且深度参与了这个项目的研发。

姚安娜与家人合影

据了解，去年BrainCo就利用脑机接口技术，实现了世界上第一例让残疾人用意识控制假肢弹钢琴的操作，并且和朗朗在中央一台一同演出。

残运会冠军倪敏成使用BrainRobotics

公开资料显示，人工智能假肢背后的研发公司BrainCo，是哈佛大学历史上第一个校方孵化的创始人为中国背景的公司，其创始人韩璧丞是哈佛大学脑科学中心的博士生。2017年被百年科技杂志《麻省理工科技评论》评为35岁以下35名顶级科学家，也曾被与埃隆·马斯克一同被美国媒体评为脑机接口领域的五位创新者。他们研发的脑机接口产品Focus赋思头环也被美国宇航局NASA测试并且报道，并且销售至15个国家的学校和家庭，用于提高学生专注力训练。目前是世界脑机接口领域研发规模最大的领军企业，也是中国唯一可以和美国脑机接口企业抗衡的公司。2017年，世界十大脑机接口公司的榜单中，BrainCo和其子公司占据两席。

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关键词：任正非智能假肢

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