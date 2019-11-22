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谷歌员工今日将集会抗议，支援被停职同事

2019/11/22 7:55:45来源：新浪科技作者：樵风责编：骑士评论：

北京时间11月22日早间消息，据外媒报道，谷歌员工计划在11月22日举行抗议集会，以支援最近遭到停职的同事，这是这家科技巨头内部紧张局势加剧的最新迹象。

彭博新闻社首先报道了谷歌两名员工因被指控获取超出其工作范围的信息后遭到停职的情况。据报道，另一名员工也因媒体泄密而被解雇。这两名停职员工之前参与了涉及公司内部紧张局势的激进主义活动，（因而）员工们指责公司的停职举动是对他们的报复。而谷歌坚称，这两名员工违反了公司信息访问的有关规章。

在宣布明天抗议的声明中，组织者说，让这些员工停职相当于“残忍的武力恐吓，试图让员工保持沉默”。

声明说：“我们要求谷歌立即让这些员工重返工作岗位”。这两名员工，丽贝卡·里弗斯和劳伦斯·伯兰，以及抗议的组织者们，将在明天上午谷歌旧金山办公室外举行的抗议活动上发言。

这次集会是员工活动分子和管理层之间争端不断加剧的最新转折点。员工活动分子抗议了公司的几个项目和政策，成功地迫使谷歌放弃类似于中国搜索引擎审查计划之类的项目。这些激进主义活动在去年的大规模罢工中达到高潮。但该公司的管理层最近已经对内部政策进行了调整，包括缩减员工全员会议的规模，这意味着对这些激进活动将进行打击。

集会组织者在宣布这次集会的声明中说：“没有员工、用户、创作者和我们的社区，谷歌每年的利润不会超过200亿美元”，“对这两名员工的攻击是对所有关心技术透明度和责任的人的攻击”。

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关键词：谷歌

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