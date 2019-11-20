击败亚马逊微软，谷歌云赢得沃达丰数据服务大单

11月20日消息，据国外媒体报道，谷歌获得全球第二大移动运营商沃达丰旗下大量数据业务外包合同，帮助沃达丰利用人工智能实现成本节约。

两家公司表示，沃达丰将把自己的数据处理和存储业务转移到谷歌的云端，使用谷歌的实时分析工具为商业客户开发新的服务，沃达丰遍及24个国家的业务运营因此将获得更具有效率。

在数据中心和云计算领域，谷歌和亚马逊、微软正在争夺主导地位。沃达丰推出了一个名为“神经元（Neuron）”的内部平台，用于聚合和处理来自客户和网络的大量数据。沃达丰首席技术官约翰·维伯格(Johan Wibergh)表示，没有谷歌的帮助，沃达丰就无法做好这个内部平台。

有关该合同的金额，谷歌和沃达丰未给出细节。

许多电信运营商正在关闭老化的数据中心，并将这项工作外包给美国科技巨头开发的新一代庞大的服务器集群。意大利电信（Telecom Italia）已与谷歌合作，向企业客户出售云计算和边缘计算服务。英国的BT也在将自己的数据基础设施运营外包给科技公司，销售系统集成和网络安全等辅助服务。

沃达丰大数据业务主管西蒙·哈里斯(Simon Harris)表示，数据服务外包给谷歌，要比沃达丰自己开发同样技术工具的成本效益高得多。不过他还称，沃达丰并没有出售自己的数据中心，因为它们还被用于其他用途。