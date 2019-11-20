谷歌云游戏服务上线了：将与微软打烧钱战，持续多年

网易科技讯11月20日消息，据国外媒体报道，谷歌于美国时间周二在14个国家正式上线云游戏服务Stadia，剑指1300亿美元的视频游戏市场。但在业内人士看来，该类游戏的商业模式还尚存疑问。

Stadia服务的首发游戏共有22款，当中包括《古墓丽影》（Tomb Raider）、《荒野大镖客》、《命运》（Destiny）等热门游戏。谷歌Stadia Pro订阅服务月费9.99美元。玩家可通过智能手机、平板电脑、电脑或者电视来玩Stadia上的游戏。

通过借助该搜索巨头的众多大型数据中心，Stadia将为玩家提供高速的、质量堪比游戏主机的体验，覆盖从起居室到智能手机的各种场景。

与推出游戏主机不同，谷歌的平台可提供巨大的规模。任天堂的Switch在2017年的首个周末就售出了150万台，而谷歌则称，从第一天开始，它在北美和西欧就将拥有数亿的潜在用户群。“我们非常有信心我们可以接触到最广泛的受众。”Stadia负责人菲尔·哈里森（Phil Harrison）说。

对于育碧(Ubisoft)等开发商来说，该平台可带来一个诱人的前景。育碧的两款游戏《刺客信条：奥德赛》（Assassin’s Creed Odyssey）和《舞力全开2020》（Just Dance 2020）在Stadia的首发游戏之列。

育碧负责合作伙伴关系和收入的高级副总裁克里斯·厄尔利(Chris Early)表示，“通过‘启动’流媒体提供服务，意味着你不必面临一个缓慢的用户适应期。想到有数千万人可以上网，这让我们感到很兴奋。”

谷歌上线云游戏服务将比微软更早。许多游戏行业人士曾预计，亚马逊也会凭借AWS云计算服务和Twitch的优势进入这个市场。Twitch允许玩家分享直播自己的游戏体验。但迄今为止，几乎没有迹象表明亚马逊即将推出游戏服务。

分析师称，为了赢得消费者和开发者的支持，谷歌和微软需要打一场成本高昂的持久战。

由于拥有庞大的云计算业务，这两家公司在推行自己的云游戏方面拥有无可匹敌的能力，但目前尚不清楚消费者是否比两位先行者OnLive和Gaikai十年前首次进行涉足时更需要这种产品。

▲8月，在德国举行的一场游戏活动中，人们在谷歌Stadia展台上玩《Doom》

OnLive前工程主管布鲁斯·格罗夫(Bruce Grove)表示，与那些最终都被索尼收购的初创企业不同，谷歌和微软拥有“近乎无限的资金”。格罗夫指出，“如果你有那么多钱，你至少可以在一段时间内掩盖商业模式上的问题——可能需要相当长的时间才能取得成果。”

硅谷的高管们承认，他们将不得不打持久战。哈里森表示，“谷歌是在做一项非常长期的投资。”

微软游戏业务主管菲尔·斯宾塞(Phil Spencer)称，“在微软内部工作的好处之一是，它让我们能够以更长远的眼光看待技术的发展。我们将做出短期内可能不利于本季度业绩的决定。但我们对这项业务的发展方向有着长远的打算。”

IHS Screen Digest游戏分析师皮尔斯·哈丁-罗尔斯(Piers Harding-Rolls)表示，与微软和拥有自己的游戏流媒体服务PlayStation Now的索尼相比，谷歌目前处于“巨大的劣势”。

“他们没有内容，也没有现成的(游戏主机)业务可以依赖。”他说道，“游戏主机公司在这个过渡时期处于非常有利的位置，因为它们可以迎合各种不同的受众。”

尽管谷歌承诺会在年底前至少推出十几款游戏，但微软上周宣布，其xCloud项目明年登陆Android手机和Windows 10个人电脑时，将推出50多款游戏。

每个支持xCloud的Azure数据中心都配备了与微软Xbox One游戏主机非常相似的硬件。这意味着Xbox上发布的数千款游戏中的任何一款都可以轻松通过xCloud获得。

“我们的云平台基于Xbox，意味着(游戏开发商)不需要再重新开发游戏。”斯宾塞说，“在思考这个游戏领域将如何发展时，我们专注于我们认为至关重要的三个因素：游戏内容、玩家社区和全球云基础设施。下一代的游戏竞争者必须在这三方面都是世界级的。”

虽然谷歌通过其Android应用商店运营着世界上最大的游戏市场之一，但移动游戏与游戏主机世界有着很大的不同。

谷歌正试图将移动端的成果变成一种优势，即提供超越传统游戏机体验的新型体验——例如点击YouTube视频进入游戏。例如，一组玩Ubisoft的Ghost Recon Breakpoint的四个朋友将能够看到各自视角的实时游戏视频。“这是我们今天无法在游戏主机上做到的。”厄尔利说。

但Stadia需要高速宽带连接（最高速度可达35mbps），才能呈现全分辨率的超高清4K游戏。厄尔利表示，玩家的网络服务成本是一个潜在的问题，特别是对于那些下载受限的玩家而言。

这只是许多游戏发行商对Stadia和xCloud等服务的担忧之一。安永(EY)最近对200多名视频游戏行业高管进行的一项调查发现，逾三分之二的人认为，云游戏将在5年后成为游戏的“主流形式”，但许多人也表示，他们预计其开发和基础设施成本将因此上升。

此外，云游戏的商业模式也存在不确定性。微软尚未确定xCloud的价格，但表示愿意尝试多种模式，如一次性购买和订阅，甚至是由广告赞助。

开发商Electric Square的游戏总监尼古拉斯·洛弗尔(Nicholas Lovell)指出，这使得游戏开发商很难估算它们将如何从云游戏中获得回报，尤其是在Stadia或xCloud进行大规模测试之前。

他说，“你需要这些第三方开发者商押注这个新平台，我不知道是否有人准备这么做。”IHS Markit的数据显示，去年，电子游戏和服务销售额为1300亿美元。

斯宾塞认为，xCloud迟早会帮助开发商在印度等游戏主机从未腾飞的市场赚钱。

他表示，“在这些(新)市场中，每用户收入可能有所不同，但在这些市场中，开发者目前还没有赚到任何钱，因此这是对他们现有业务的一种补充。”

鉴于智能手机上的休闲游戏一直是游戏行业扩大受众的主要方式，仅仅向现有的游戏主机玩家销售游戏将不足以维持增长。

“如今，全球有2亿至2.5亿游戏主机玩家被我们、索尼和任天堂瓜分，这一数字目前实际上没什么增长。”斯宾塞称，“很明显，你不可能让如今所有的25亿玩游戏的人都拥有游戏主机……你需要做的是看看人们已经拥有什么设备。”