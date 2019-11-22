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安心了！微软Windows 10X将支持传统Win32、沙箱和容器应用

2019/11/22 9:56:00来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家11月22日消息 折叠屏和双屏幕电脑将是下一代计算设备，并且将有优化适配的Windows 10X版本。在10月2日的Surface活动上，微软宣布了名为“ Windows 10X”的新操作系统，它将为Surface Neo和Lenovo ThinkPad X1等双屏设备提供支持。

内部代号为“Santorini”的Windows 10X基于久负盛名的Windows Core OS，这是一个新的平台，有望精简Windows版本。

一段时间以来，我们已经知道Windows 10X不仅限于通用Windows平台（UWP）应用程序，而且微软正在努力增加对在容器中运行Win32应用程序的支持。

现在有新爆料确认，Windows 10X将支持传统Win32应用程序，Windows Sandbox沙箱和微软提供的现有安全解决方案。

根据发现的LinkedIn工作职位，微软Azure Core OS Kernel团队正在与Windows团队合作开发Containers（容器）。微软计划通过Containers为Windows 10X带来“增强的安全性，隔离性和兼容性”。

容器技术可在Windows 10X上支持Windows应用商店提供的Win32应用程序，传统Win32应用程序，Windows沙箱，Windows Defender Application Gaurd和服务器容器。

微软正在聘请拥有10年以上经验的首席软件工程主管，他将为将来的Windows版本提供操作系统虚拟化，安全性改进和驱动程序。

招聘要求中写道：“容器团队与整个Windows的队友合作、设计、开发和启用容器提高安全性、隔离性和兼容性的新方案。”

根据另一份LinkedIn工作职位，微软希望通过重点针对此类设备的“定位和消息传递”来促进Windows 10X的营销。

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关键词：Windows 10X微软

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