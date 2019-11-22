小鹏汽车P7启动预售：价格区间27-37万元，续航超650公里

11月22日上午消息，在广州车展上，小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏分享了2019年度截至目前小鹏汽车各方面的进展，同时揭秘旗舰车型小鹏P7的智能音乐座舱，并公布后驱超长续航车型及四驱高性能车型共5个主要版本预售价格区间27-37万元，宣布正式启动预售。

据介绍，小鹏P7车长4880mm、轴距2998mm，四驱高性能车型最大功率316kW、峰值扭矩655Nm、0-100km/h加速时间4.3秒、NEDC综合续航里程550+km；后驱超长续航车型，最大功率196kW、峰值扭矩390Nm、0-100km/h加速时间6.7秒、NEDC综合续航里程650+km。

智能方面，P7基于SEPA智能电动平台架构打造，搭载高通顶级车用处理器高通骁龙820A、系统级自动驾驶芯片NVIDIA DRIVE Xavier，拥有高级别自动驾驶辅助能力、AI感知能力、V2X万物互联能力、生态拓展、整车OTA升级等5大智能能力。

小鹏汽车表示，P7智能音乐座舱不是功能和配置的简单叠加，而是以软硬件一体化的智能能力将用户体验成倍放大。拥有47处感知设备、近50处人车交互设备、超过30万亿次/秒的芯片算力，可基于智能网联，链接车与人，车与车，车与场景，提供便捷高效的移动解决方案。

在本次发布会上，何小鹏还回顾了小鹏汽车在2019年取得的一系列成绩。资金层面，小鹏汽车完成4亿美元C轮融资，截至2019年10月底，小鹏G3累计交付量达到11944台。此外，P7自上海车展首次亮相至今，订单已达15431台。在服务网点布局方面，截至10月底，小鹏汽车销售中心投入运营86家，2019年底将布局100家以上；而服务中心已投入运营49家，2019年底将布局近100家。

在本次发布会上，何小鹏表示：“2019年对于汽车行业来讲，是充满挑战的‘寒冬’，但小鹏汽车以稳健、务实的发展，在团队建设、资金筹备、服务触点布局等方面取得了优异的成果，并收获了多家具备雄厚实力的战略合作伙伴，以及超过11000名交付用户。这说明智能汽车这条全新的赛道正在被越来越多的人认可，小鹏汽车也将继续坚定的通过智能智造，创造更美好的出行生活，迎接‘春天’的到来。”