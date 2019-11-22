三星Galaxy S10系列推送OneUI 2测试版更新

IT之家11月22日消息 据IT之家网友分享，今日，三星Galaxy S10系列推送了OneUI 2最新测试版更新，更新文件大小为419.9MB，修复了许多系统问题。

三星Galaxy S10+最新测试版更新内容：

解决问题

屏幕闪烁

在指纹解锁后设备出现黑屏状态

在息屏显示照片模式下日期不会显示

息屏显示动画帧率下降

相机缩放和相机模式图标重叠

相机拍摄的照片不会在相册中显示

使用浏览器时，状态栏消失

设备小组件显示错误

更新后音乐质量明显变差

调整音量后，音量条仍然显示在屏幕上

当使用蓝牙时，它有时会自动重启

当使用 Galaxy Buzz时，会产生奇怪的噪音

Device care小组件的大小减少了，透明度没有间歇性地应用

在拍完照片后，即使从相册中删除，仍然可以在快速视图中看到。当回到相机应用程序，这张照片仍然可以在快速视图显示，并且显示时旋转了90度。

“呼叫/文本在其他设备上”的消息不会在快速面板中消失

息屏显示上的时钟和数据大小比以前更小了

状态栏在底部被切断显示

在使用App回到主屏幕界面时，背景屏幕会间歇性模糊

在App运行时，如果屏幕关闭再打开，状态栏不能显示

在截屏时，然后打开最近的窗口，会捕获最近窗口的屏幕截图

键盘不能进行调整

在更新后显示两个“联系人”应用程序

已从文件夹中删除并放在主屏幕上的应用程序将消失

当充电时，息屏显示功能存在异常

当连接蓝牙设备时出现噪音

截图操作慢，有延时