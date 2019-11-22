又有68个高铁车站可刷手机进站，有你家乡吗？

IT之家11月22日消息 据中国铁路宣布，又有68个车站可刷手机进站了。意味着以后坐高铁，只用刷刷手机二维码或身份证 就能进出站了。

河南

11月20日起中国铁路郑州局集团有限公司在郑焦城际铁路沿线车站率先实施电子客票。

郑焦城际郑州、南阳寨、黄河景区、武陟、修武西、焦作站，于2019年11月20日起开始实施电子客票；

郑州东站、商丘站随商合杭、郑阜、郑万高铁各站一并于新线开行之日起实施电子客票。

郑开城际宋城路、绿博园站、郑机城际新郑机场站；郑徐高铁开封北、兰考南、民权北站；京广高铁许昌东、新乡东、鹤壁东、安阳东站，郑西高铁郑州西、巩义南、洛阳龙门、渑池南、三门峡南、灵宝西站，年底前全部实施电子客票。

注意：只有上车站和下车站均为电子客票试点车站，才可以刷身份证或二维码进出站，其他普速列车仍需识读磁制车票进出站。

湖北

11月20日起，共有11个车站成为中国铁路武汉局集团有限公司管内首批电子客票应用试点，旅客乘动车出行将更加便捷。

这11个车站分别为：

汉口站、后湖站、金银潭站、天河街站、天河机场站、槐荫站、闵集站、毛陈站、孝感东站、红安西站、麻城北站

陕西

11月20日起，中国铁路西安局集团有限公司管内的西安北、渭南北、大荔3个车站开通电子客票业务，涉及大西高铁26.5对动车组列车旅客无需取票，“刷证”即可乘车。

长三角

11月20日起中国铁路上海局集团有限公司第二批电子客票应用推广工作启动，又有48个车站告别纸质车票迈入电子客票时代。

48个车站分别为：