解放双手、用机器人垃圾分类！Alphabet X可以做到

最近几个月，Alphabet的X团队一直在公司的办公室里使用机器人对堆肥、回收物和初步使用的堆填区废物进行分类。这些带轮子的机器人可以开车到加州山景城办公室的垃圾站，利用计算机视觉和机械手臂的组合对垃圾进行分类。

今天，Alphabet公布了“日常机器人项目（Everyday Robot Project,）”，旨在让机器人像电脑在虚拟世界中一样，在家庭或办公室等现实世界中增强人类活动。日常机器人项目已经进行了多年，许多与谷歌AI合作的团队成员在2015年或2016年加入了Alphabet。

“在过去的几个月里，我们的机器人分类成千上万块的垃圾，把我们的办公室的废物污染水平从20%降低到了5%以下。”Alphabet X机器人项目负责人Hans Peter Brondmo表示，“我们想象中的机器人还需要几年的时间才能出现，但我们期待着一路上分享更多的机器人进程。”

该系统使用了许多机器学习技术，包括使用从虚拟环境中得到的合成数据。

上个月，谷歌AI发布了ROBEL，这是一个基准和工具包，用于开发价格合理、功能强大的机器人系统。

Alphabet的垃圾分类机器人并非个例。AMP Robotics为其自动化垃圾分类的人工智能融资了1600万美元。垃圾分类计算机视觉系统Oscar正在试用于企业园区。此外，麻省理工学院的系统使用触觉识别可回收材料（如纸张、塑料和金属）。

过去一年里，谷歌、英伟达和Facebook等公司深耕机器人技术，试图创造能在全球范围内运行的硬件，同时研发复杂的多模式人工智能系统。