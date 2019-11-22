蔡崇信等阿里合伙人揭秘基金方阵：做公益不是只捐钱

11月22日晚间消息，近日，在阿里巴巴举办的“帕特纳（合伙人）有约”专场中，蔡崇信、彭蕾、邵晓锋三位合伙人首度披露各自创立公益基金的初心和收获。三位合伙人表示，做公益的复杂程度丝毫不弱于商业系统，“在唤醒更多人的同时，我们也希望能用商业的手法实现公益的初心，能为公益事业、为他人提供可复制的模板”。

三基金会专注领域不同

据悉，蔡崇信公益基金会专注于青少年体育教育、职业教育和教育脱贫；由彭蕾等13位女合伙人共同成立的湖畔魔豆公益基金会聚焦农村0-3岁婴幼儿早期发展；而由邵晓锋成立的真水无香公益基金会意在弘扬社会真善美正能量。

其中，蔡崇信一直坚信“以体树人”的理念，“体育场上可以学到很多价值观，是读书没有办法学到的，比如团队精神、毅力的培养、还有输得起的性格，这些都只能在球场上才能体会。”

在谈到，为什么要选择农村婴幼儿早教这样一个耗时、“投入产出比又非常低”的方向时，彭蕾坦承，是看到甘肃年轻母亲杨改兰杀死4个孩子后，再服毒自杀的现实惨剧后，被深深刺痛，阿里巴巴女合伙人们决定出资成立湖畔魔豆公益基金会，推动0-3岁农村孩子的早期养育成长，同时带给农村母亲希望与关爱。

而曾经做过警察的邵晓锋，初心也是想人们更多关注那些曾奉献牺牲的公安战线的英雄，“五年、十年前的英雄们，他们过得好不好？不好我们能帮什么？那些英雄的故事，我们再重新讲讲，他们不应该被时代遗忘。”

公益不是只捐钱就行

在蔡崇信看来，“公益不是只捐钱就行了，真正公益要做的是唤醒大众来一同参与。所以在运营公益的过程中，我们要做出一些可复制的模板，让这些公益也可以复制到别的地方去，让别人也能适用，让这些模板也能唤醒别人。”

数据显示，自2015马云向阿里巴巴员工发出“公益3小时”号召以来，2020财年员工申报公益时总数相比去年同期增长70%，今年员工总公益时将突破100万小时。2019年财年阿里巴巴集团合伙人平均每人申报公益时为12.85个小时。