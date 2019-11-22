英特尔NUC 10价格公布：6核i7版本售价约5300元

IT之家11月22日消息 根据网友投稿，英特尔官网已经公布了NUC 10“寒霜峡谷”的售价，6核i7版本售价757.56美元起，约合人民币5300元。

英特尔NUC 10“寒霜峡谷”4核i5版的售价为642美元，约合人民币4500元；6核i7版本售价757.56美元起，约合人民币5300元。需要注意的是，官网列出的这几个型号都带有内存和固态，4核i5版搭载了4GB×2的内存和256GB 的SSD。

根据之前的报道，英特尔NUC 10搭载的Comet Lake-U处理器的TDP将定为25W，性能释放比轻薄笔记本将会更加充分。外观与老款几乎一样，只是将一个前置USB-A接口换成了一个USB-C接口。

型号一览：

BXNUC10i7FNH搭载了酷睿i7-10710U处理器，六核十二线程，主频1.1 GHz，睿频可达4.7 GHz。

BXNUC10i5FNH搭载了酷睿i5-10210U处理器，四核心八个线程，主频1.6 GHz，睿频可达4.2 GHz。

BXNUC10i3FNH搭载了酷睿i3-10110U处理器，双核四线程，主频为2.1 GHz，睿频为4.1 GHz。

英特尔寒霜峡谷NUC将在12月12日上市。