戴尔承认灵越7590存键盘缺陷，可免费更换维修

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IT之家11月23日消息 日前，戴尔向戴尔Inspiron灵越7590的用户发了一封电子邮件。邮件中戴尔官方承认灵越7590键盘存在设计缺陷，用户可能遇到键盘按键无响应的问题，这是由于底部盖板上的肋条干扰键盘功能造成的，通过持续点击按键使其响应的方法可能会造成额外的损害。
基于此，戴尔官方表示，会对受影响的设备进行免费更换底部盖板，如果用户暂时不采取更换措施，那么在保修期内或支持期内发生故障，可通过标准支持流程对受影响的底部盖板进行更换。
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