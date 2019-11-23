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华为平板M6推送EMUI10内测版更新：升级Android 10及方舟编译器

2019/11/23 7:18:37来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家11月23日消息 据IT之家网友分享，华为平板M6现已推送EMUI10内测版更新，升级至Android 10。

EMUI10内测版更新中，方舟编译器新增支持35+家主流应用；应用助手悬浮窗可隐藏于游戏窗口一侧，便于快速开启游戏加速、免打扰等服务；搭载的华为自研形式化微内核，已通过商用OS内核最高等级安全认证。

更新内容：

界面：品质与细节见证美

  • 杂志化页面布局

全新A自动美学排版的杂志锁屏，以及融入杂志化设计元素的系统界面布局，给您带来真正意义的杂志化阅读享受

  • 莫兰迪界面色调

个性不张扬的高级灰色调，使界面显示更温和、细腻、有质感

  • 还原自然的动效

在按压App、卡片、页面转场等场景模拟自然运动，带来手眼心一致的舒畅体验

  • 会员中心

新增会员中心桌面图标，进入会员中心更便捷，为您提供有温度的会员服务

性能：稳定流畅新体验

  • 方舟编译器

新增支持35+家主流应用，提升了响应速度和流畅度

  • GPU Turbo

通过深度优化，提升了游戏场景系统运行流畅性、稳定性

  • 手机克隆

快速发现并连接，手机克隆速度进一步提升

安全：隐私与数据更安全

  • 形式化微内核

搭载的华为自研形式化微内核，已通过商用OS内核最高等级安全认证

  • 分布式技术

提升与华为其他终端设备连接时设备连接、传输、存储方面的安全性

  • 隐私保护

具备应用沙箱管理能力，应用访问权限管理更规范，用户数据和隐私更安全

智慧助手：越用越懂你

  • 智慧视觉、智慧识屏

扫描商品图片、双指按压屏幕商品图片将自动打开京东页面比价购物

  • 滚屏翻译

阅读长篇外文，双指按压屏幕打开全屏翻译时可进行滚屏翻译

媒体娱乐：更多乐趣

  • 应用助手悬浮窗

隐藏于游戏窗口一侧，便于快速开启游戏加速、免打扰等服务，提升游戏体验

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关键词：华为平板M6

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