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1449元起，华硕正式推出GeForce GTX 1650 SUPER系列显卡

2019/11/23 9:06:14来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家11月23日消息 昨日，华硕正式宣布推出GeForce GTX 1650 SUPER系列显卡，采用SUPER图灵核心，带来了更高的时钟频率以及更多的核心数。

ROG STRIX GeForce GTX1650 SUPER系列显卡

ROG STRIX GeForce GTX1650 SUPER显卡有1280个处理器核心，搭载4GB GDDR6显存，其核心频率为1530MHz—1815MHz，拥有双BIOS模式，采用DirectCUII铜管直触散热技术，可使GPU产生的热量直接通过直触式热管将热量排出。

▲ROG STRIX GeForce GTX1650 SUPER显卡 |图源：华硕

ROG STRIX GeForce GTX1650 SUPER显卡支持ASUS FanConnect II智能风扇调节，显卡尾端拥有2个4针的风扇接口。

TUF Gaming GeForce GTX 1650 SUPERTM系列显卡

TUF Gaming GeForce GTX 1650 SUPERTM显卡拥有1280个处理器核心，搭载4GB GDDR6的显存，核心频率为1530MHz—1800MHz，配备两只IP5X认证的防尘风扇，采用DirectCUII铜管直触散热技术，配备可保护PCB的坚固背板。


PHOENIX GeForce GTX1650 SUPER系列显卡

PHOENIX GeForce GTX1650 SUPER系列显卡拥有1280个处理器核心，搭载4GB GDDR6的显存，核心频率为1530MHz—1770MHz，显卡外观主打迷你紧凑，采用结合专利翼型叶片与双滚珠轴承风扇设计，配备IP5X认证的防尘风扇。

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关键词：华硕

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