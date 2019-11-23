预装第三方App的iPhone来了？俄罗斯要求智能手机明年须预装本地应用

11月23日消息，据外媒报道，俄罗斯立法机构日前颁布新法，要求从2020年7月起，所有智能手机、电脑甚至智能电视都必须预装俄罗斯本地应用程序。

此举立即引发争议：支持者认为这会促进本地技术的发展，但批评者认为，对监控应用程序的恐惧将使制造商撤离俄罗斯。

新法将强制要求苹果iPhone等设备预装俄罗斯开发的本地应用程序，但它并没有规定不能安装其他应用程序，例如开发商自己的应用。然而，从2020年7月起，未预装本地应用程序的手机、电脑和电视将被禁止销售。

不过，涉及哪些设备或需要预装哪些俄罗斯软件等细节仍有待确定。

参与立法的奥列格·尼古拉耶夫(Oleg Nikolayev)说：“当我们购买复杂的电子设备时，它们已经预装了个人应用程序，但主要是西方的应用程序。如果除了预装应用外，我们还能向用户提供俄版本地应用程序，那么他们就有更多选择权。”

然而，俄罗斯贸易公司和电器和计算机设备制造商协会谴责这项立法。该组织表示，在物理上不可能在每台设备上安装这样的软件。它认为，制造商可能只是简单地退出俄罗斯市场。

新的立法出台之前，俄罗斯已经订立了很多新法规。到目前为止，包括苹果在内的公司都遵守了各种法律，苹果同意将用户数据存储在俄罗斯服务器上。