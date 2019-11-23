配备相机按钮，苹果iPhone 11 Pro Max智能电池壳上手

IT之家11月23日消息 近日，苹果iPhone 11系列智能电池壳正式上架苹果官网，售价1071元。据悉，iPhone 11系列智能电池壳是苹果为出游以及更专业的用户推出，在iPhone 11系列续航明显提升的基础上，可将电池续航延长最多50%。

其中，iPhone 11 Pro Max智能电池壳拥有粉砂色、白色、黑色三种配色。今日，外媒MacRumors上手了iPhone 11 Pro Max智能电池壳黑色版本。

设计方面，除容纳iPhone 11系列摄像头的方形切口外，iPhone 11与iPhone 11 Pro的智能电池壳看起来与上代基本一致。今年的外壳背面存在同样的凸起，里面装有可为iPhone充电的电池，厚度与去年的型号相同。

iPhone 11系列智能电池壳内部采用超细纤维内衬，外部为硅胶材质，侧边有音量调节按钮、电源按钮，右侧还有一个全新的相机按钮，无论iPhone是否解锁，都可以通过这个按钮来启动相机App。

第一次按下相机按钮可打开相机App，应用打开后，快速轻按可拍摄照片，长按可录制视频，快速轻按也可用于自拍相机。

iPhone 11 Pro Max智能电池壳拥有两个1430mAh电池单元，高于去年iPhone XS Max中使用的1369mAh电池单元。两个电池单元被连接在一起，成为一个电池，允许外壳提供10.9Wh的输出（iPhone XS Max智能电池壳为10.1Wh）。

官网信息显示，iPhone系列智能电池壳可将电池续航延长最多50%，这意味着iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max可分别增加8.5、9、10小时的视频无线播放时间。

在iPhone连接智能电池壳后，iPhone会在使用内置电池之前先耗尽手机壳的电量，这是自动的无法关闭。电池状态可在锁定屏幕和通知中心中查看。

iPhone 11系列智能电池壳兼容Qi认证充电器。用户可同时为iPhone和电池保护壳进行充电。此外，iPhone 11系列智能电池壳还支持USB-PD兼容充电器与闪电配件（采用闪电接头的EarPods、闪电数字影音转换器等）。

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