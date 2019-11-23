川普喊话库克让苹果试着研发5G，遭CNN等泼冷水

IT之家11月23日消息 周四特朗普在Twitter上发文称，“昨天，我访问了得克萨斯州奥斯汀，新的Mac Pro生产启动了，我们还讨论了十亿美元的新工厂，也在得州。我问库克，看他是否能试着让苹果公司参与在美国建设5G。他们拥有一切——资金、技术、想象力，还有库克！”

从苹果在得克萨斯州奥斯汀建厂就可以看得出，特朗普一直希望苹果能在美国生产设备；现在，他又希望苹果能在美国本土发展建设5G。不过苹果公司及CEO库克都没有对此作出回应，美国媒体CNN/CNET倒是在第一时间站出来“反驳”了特朗普的这一想法。

CNN的观点很明确，“苹果公司是一家手机、手表等消费终端制造商，它没有生产设备或能力来做到这一点（建设5G）”，CNN进一步解释称，这并不是说苹果不能进入5G这一领域，这家公司账面上有几千亿美元的现金，但问题是进军5G领域意味着苹果将作出重大战略转变的决策，这一决定并不能让苹果在5G领域出类拔萃，相反苹果可能会远远落后于其他在5G领域投入多年和并投资数十亿美元的通信公司。

除了CNN，CNET也发表了自己的看法。相比CNN，CNET的言辞稍微犀利一点，“总统先生好像不懂苹果和5G”，CNET的文章主旨就是标题下的那句简介，“他的那条‘让苹果在美国建设5G’的推文毫无意义”。