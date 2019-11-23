11岁女孩刷7万元礼物打赏快手主播

IT之家11月23日消息 据第一现场消息，近日，深圳市民李女士突然发现自己银行卡中的7万多块钱，仅剩394元。经查询银行明细才得知，自己的钱被11岁的侄女花在快手平台中，主要用于给某主播刷礼物。

报道中称，发现卡里钱“消失”之后，李女士前往银行打印流水账单。账单显示，11月7日卡里还有70024元，在之后的十天时间里，有近20笔向快手平台充值的记录，其中仅11月9日的充值记录就高达2万元，到了16日，李女士的卡里就只剩下394元了。

李女士表示，从月初开始，刚满11岁的侄女果果就经常拿她的手机玩，经过询问，侄女果果承认钱是自己刷礼物刷没得。果果的母亲称，果果把支付记录找出来之后，与李女士的银行流水账单相吻合。至于密码是怎么被果果知道的，李女士解释称，之前在支付快递费的时候被果果看见并记住了，果果自己也承认的确是自己偷看并记住了密码。

在手机快手App上可以看到，果果充值的钱全部用于打赏网络主播，而其中被打赏最多的一个女主播与果果互动密切。在两人的私信聊天中，果果称自己20岁，这位女主播就主动认她做妹妹，并且不乏有“妹妹我想你了、妹妹能不能帮姐姐刷礼物解封”等对话。

随后记者联系到了快手工作人员，对方表示将做进一步核查，对这一情况进行调查，若是确认为未成年人打赏将做相应的处理，同时快手提醒用户要开启家长控制模式。